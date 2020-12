Un agent de santé se dirige vers la salle de soins des patients soupçonnés d’être porteurs de coronavirus à l’hôpital Escuela Universitario de Tegucigalpa (Honduras). . / Gustavo Amador / Archives

Tegucigalpa, 18 décembre . .- Le Honduras a ajouté 738 nouvelles infections à covid-19 ce vendredi et a enregistré deux autres décès dus à la maladie, ce qui porte à plus de 116 000 patients confirmés et à 3 023 décès, ont rapporté les autorités honduriennes.

Ce jour, 1550 tests de détection de coronavirus ont été réalisés, dont 738 positifs et 812 négatifs, a indiqué le Système national de gestion des risques (Sinager) dans son bulletin quotidien.

Avec les nouveaux cas, le nombre de personnes infectées par le covid-19 dans le pays s’élève à 116.212, en alerte rouge depuis la mi-mars.

Le département de Cortés, dans le nord du pays, est à nouveau celui qui enregistre le plus d’infections quotidiennes, suivi de Francisco Morazán, où se trouve la capitale, a ajouté l’agence.

Selon l’agence publique, le nombre de personnes hospitalisées est tombé à 609, dont 466 dans une division générale dans des conditions stables, 16 dans des unités de soins intensifs et 127 sont gravement malades, tandis que ceux guéris de la maladie totalisent déjà 54.002 avec 503 nouveaux cas enregistrés aujourd’hui. .

Deux nouveaux décès ont également été confirmés, avec lesquels le nombre total de décès est passé à 3023 au Honduras, où le taux de mortalité est de 2,7%, a indiqué l’agence.

Les deux premiers cas d’infections au COVID-19 au Honduras ont été enregistrés le 11 mars chez deux femmes honduriennes entrées par Tegucigalpa et San Pedro Sula, d’Espagne et de Suisse.

Selon des sources médicales, au Honduras, au moins 3 000 tests de laboratoire doivent être effectués quotidiennement, ce qui jusqu’à présent n’a pas été possible en raison du système de santé déficient du pays.

La situation reste alarmante au Honduras, troisième pays d’Amérique centrale le plus touché par la pandémie, où les autorités ont appelé la population à “ne pas se détendre” pendant les vacances.

La Table multisectorielle a demandé la veille au Gouvernement de procéder à un “contrôle strict et un accompagnement dans l’organisation” pour se conformer aux mesures de biosécurité dans les marchés, les centres d’approvisionnement et les magasins d’alimentation, avec la participation active des autorités locales des Pays.