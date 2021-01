Un médecin en combinaison de biosécurité travaille au Centre chrétien international (CCI) pour les soins précoces et la détection des patients atteints de covid-19, le 31 décembre 2020, à Tegucigalpa. . / Gustavo Amador

Tegucigalpa, 31 décembre . .- Le Honduras clôture 2020 avec plus de 3100 décès dus au covid-19, tandis que les infections sont proches de 122000, depuis mars, lorsque la pandémie de la maladie mortelle a commencé à se propager, selon les registres officiels.

La courbe de la pandémie continue d’augmenter dans le pays d’Amérique centrale, où les décès et les infections ont augmenté en décembre, après que le gouvernement a suspendu les mesures de circulation restreinte en raison des tempêtes tropicales Eta et Iota, qui ont été maintenues pendant certains cinq mois.

En décembre, ce qui était prédit par les médecins des hôpitaux publics, qu’il y aurait beaucoup plus de cas de décès et d’infections, en partie parce qu’un contrôle sanitaire rigoureux n’était pas effectué dans les abris avec des milliers de victimes en raison des deux tempêtes tropicales, qui ils avaient une incidence plus élevée dans le nord et l’ouest du pays.

Des milliers de victimes restent encore dans ces deux régions dans des abris ou des camps de fortune qu’elles ont érigés sur les rives et les médianes des autoroutes à partir du 4 novembre, principalement dans les villes de San Pedro Sula, La Lima et El Progreso, lorsque les graves inondations ont commencé. ils ont laissé les deux phénomènes naturels.

Jusqu’à mercredi, le système national de gestion des risques (Sinager) avait enregistré 121 827 personnes infectées par le covid-19, tandis que le nombre de morts s’élevait à 3 130 personnes.

BEAUCOUP DE PERSONNES CONDUISENT SANS PORTER DE MASQUE

Malgré les multiples appels adressés à la population des autorités sanitaires et médicales qui font face à la pandémie dans les hôpitaux publics, dans le sens de se protéger, en utilisant au moins des masques en quittant leur domicile, beaucoup de gens ne le font pas.

Dans les rues, les marchés populaires, les quartiers, les commerces informels et autres lieux, de nombreuses personnes ne portent pas de masque.

De plus, en novembre et décembre, sans les restrictions de mouvement, qui même avant les tempêtes tropicales ne sont autorisées qu’à deux chiffres de la carte d’identité pour les Honduriens, ou du passeport dans le cas des étrangers, la mobilisation des personnes est massive .

Les marchés, les supermarchés, les restaurants, les magasins où sont vendus des vêtements, des chaussures, des parfums, des jouets et de nombreux autres produits ont été très encombrés au cours des deux derniers mois, bien que dans les entreprises formelles, les clients soient tenus, sur une base obligatoire, l’utilisation de masques faciaux.

En dix mois de pandémie, le Honduras a enregistré, selon les chiffres officiels, une moyenne de 12 182 infections et 313 décès par mois.

LA PANDÉMIE, ETA ET IOTA, LES PIRES POUR LE HONDURAS EN 2020

La pandémie de covid-19 et les tempêtes tropicales Eta et Iota ont été les pires que le Honduras ait souffert en 2020 sur les plans social, économique et environnemental.

Covid-19, en plus des décès et des infections, a laissé plus de 500000 personnes sans emploi et paralysé leur appareil productif pendant plus de trois mois, ce qui a eu de graves répercussions sur la fragile économie du pays, qui n’était pas un boom avant que la maladie a commencé à se propager.

La situation au Honduras s’est aggravée avec les tempêtes tropicales Eta et Iota, qui ont laissé des milliers de familles touchées et sans abri, ainsi que de graves dommages aux infrastructures de production.

Les pertes causées par l’arrêt causé par le covid-19 et les effets d’Eta et d’Iota au Honduras dépassent 100000 millions de lempiras (plus de 4140 millions de dollars), selon les estimations de la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC ) et la Banque centrale du pays d’Amérique centrale.

Les dommages qu’Eta et Iota ont laissés en novembre dernier équivalent à “45,676 millions de lempiras (1 879 millions de dollars), souligne le rapport de la CEPALC remis le 22 par le délégué de l’entité, Omar Bello, au Conseil des ministres du Honduras. , dirigé par le président hondurien, Juan Orlando Hernández.

Aux pertes causées par les deux phénomènes naturels s’ajoute la crise issue de la pandémie de covid-19, qui, selon la Banque centrale du Honduras, dépasse 55 milliards de lempiras (2 264 millions de dollars).

Le président du BCH, Wilfredo Cerrato, a déclaré que les pertes causées par le covid-19 et les tempêtes Eta et Iota supposent une “baisse historique d’environ 9% à 10%” du produit intérieur brut (PIB).

«Donc, quand on ajoute l’impact de la production, on parle d’un impact fort de 100 000 millions de lempiras (4 143 millions de dollars), et c’est un chiffre très fort», a expliqué le haut responsable.

Les dégâts causés par les tempêtes sont visibles dans les collines et les montagnes, avec de grands glissements de terrain, ainsi que sur les routes, entre les principaux, secondaires et tertiaires, et les ponts, entre autres travaux d’infrastructure.