Des dizaines de jeunes honduriens font la queue pour livrer des documents dans une entreprise privée et postuler pour un emploi à Tegucigalpa le 8 décembre 2020. . / Gustavo Amador / Archive

Tegucigalpa, 1er janvier . .- Le Honduras a reçu 2021 avec la dévastation du covid-19 et celle causée par les tempêtes tropicales qu’Eta et Iota ont subies en 2020, auxquelles s’ajoute une crise économique, politique et sociale qui s’éternise depuis 2009 , après le coup d’État contre le président du pays de l’époque, Manuel Zelaya.

Seule la pandémie de covid-19, qui a commencé à se propager en mars 2020, a laissé le pays appauvri, fin décembre, 3.141 morts et 122.763 infections, selon les chiffres officiels.

Aux dégâts de la pandémie, qui a également paralysé toute l’activité économique pendant plus de trois mois, s’ajoutent les dégâts causés par Eta et Iota, qui ont fait une centaine de morts, des milliers de victimes et des pertes matérielles considérables.

Selon la Commission économique pour l’Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) et la Banque centrale du Honduras, les dégâts causés par le covid-19 et les tempêtes Eta et Iota ont dépassé 100000 millions de lempiras (plus de 4140 millions de dollars), ce qui ce qui représente un coup dur pour un pays de 9,5 millions d’habitants, dont plus de 60% sont pauvres.

PRIORITÉS DE RECONSTRUCTION ET DE RÉCUPÉRATION ÉCONOMIQUE EN 2021

Selon des analystes et des sources du secteur privé, la reconstruction en raison des dommages aux infrastructures et la reprise de l’économie devraient être les priorités en 2021, année qui sera celle des élections internes, en mars, et des élections générales, en novembre, la onzième depuis que le pays est revenu à la démocratie en 1980.

Les directeurs du Conseil hondurien de l’entreprise privée (Cohep) calculent qu’environ 600000 emplois ont été perdus à cause du covid-19, dont beaucoup ne seront pas récupérés parce que de nombreuses micro, petites et moyennes entreprises ont fermé leurs portes et que d’autres ont été contraintes de supprimer personnel.

Le pays doit également récupérer les infrastructures détruites par les tempêtes Eta et Iota, principalement dans le nord et l’ouest, qui ont été les régions les plus touchées.

Les deux phénomènes ont endommagé les routes primaires, secondaires et tertiaires; ponts, bords de soutènement, perte de cultures agricoles, maisons, bâtiments publics et privés et de nombreuses industries inondées, entre autres dommages.

Dans certaines régions inférieures de la vaste et fertile vallée de la Sula, au nord, il y a encore des eaux stagnantes dans lesquelles apparaissent des maisons dont les propriétaires attendent que le niveau baisse pour voir s’ils vont reconstruire sur le même site, comme c’est le cas de Dunia Ponce , dans le quartier municipal de La Lima.

“Je n’ai rien pu sortir, j’ai tout perdu, ma maison est toujours inondée, je ne peux pas y entrer, j’attends l’eau et la boue qu’il nous reste ici pour descendre”, a-t-il déclaré à Efe dans une communication téléphonique ce vendredi.

Dunia, 37 ans, mère célibataire avec trois enfants, l’aîné ayant 17 ans et les deux mineurs âgés de 6 et 3 ans, vit dans un espace de la maison de son père qu’elle a utilisé comme entrepôt, situé à environ 20 ans. mètres de l’endroit où le vôtre est submergé.

Pour survivre, Dunia se consacre «à la vente de tortillas de maïs et baleadas» (tortilla de farine de blé, pliée, avec haricots frits et fromage râpé ou beurre).

La famille de Dunia fait partie des plus de 1 500 personnes qui ont été touchées par les inondations dans le nord du Honduras entre le 4 et le 20 novembre, lorsque les pluies les plus fortes ont quitté Eta et Iota.

Certaines de ces familles touchées, deux mois plus tard, continuent de vivre sous des ponts, comme dans le secteur de Chamelecón, ou dans des camps de fortune qu’elles ont construits sur les rives et au milieu des boulevards entre les villes de San Pedro Sula, La Lima et El Progreso.

ÉLECTIONS PRIMAIRES ET GÉNÉRALES

Le pays d’Amérique centrale, qui compte plus de pauvres qu’il y a 40 ans, lorsqu’il est revenu à l’ordre constitutionnel, organisera des élections primaires cette année en mars, qui ne seront organisées que par les trois plus grands partis (National, au pouvoir; Libertad y Refundación, la principale force de opposition, et libéral) d’une douzaine qui participeront aux généraux de novembre.

Politiquement, par ailleurs, le Honduras continue de subir les effets du coup d’État de 2009, auxquels s’ajoute une nouvelle crise, en 2017, avec la réélection de l’actuel président, Juan Orlando Hernández, malgré le fait que la Constitution ne le permet pas. sous n’importe quelle forme.

La réélection de Hernández, au milieu d’allégations de «fraude», selon l’opposition, a été motivée par une interprétation du système judiciaire hondurien, qui a été parsemé d’allégations de corruption par des juges et des magistrats.

Sans avoir résolu les crises de 2009 et 2017, le Honduras entame aujourd’hui le compte à rebours d’une année politique que, pour certains dirigeants de l’opposition, le Parti national au pouvoir chercherait à rester au pouvoir sous la fraude, ils n’excluent même pas que Hernández a l’intention de continuer dans le pouvoir, bien que le président ait réaffirmé qu’il ne briguerait pas un nouveau mandat à la Chambre présidentielle.

Concernant le processus électoral, le cardinal hondurien Oscar Andrés Rodríguez a déclaré aujourd’hui que les politiciens qui aspirent au pouvoir “doivent penser au bien commun”.

Hernández clôturera sa dernière année de fonction entre de multiples allégations de corruption et un Parti national épuisé après trois mandats consécutifs, à partir de 2010, avec Porfirio Lobo.

Lobo et Hernández ont également été parsemés d’affaires contre le trafic de drogue, avec des proches emprisonnés aux États-Unis.

COMMÉMORATION DE 200 ANS D’INDÉPENDANCE DE L’ESPAGNE

Le Honduras, comme le Costa Rica, El Salvador, le Guatemala et le Nicaragua, se souviendra cette année du 200e anniversaire de son indépendance de la Couronne espagnole, exploit réalisé le 15 septembre 1821.

L’anniversaire de l’indépendance, pour lequel le gouvernement hondurien a prévu des événements culturels, restera dans les mémoires parmi la pandémie, dont les premiers vaccins devraient arriver en mars, les destructions laissées par Eta et Iota, la pauvreté et un processus électoral qui est il espère qu’elle sera transparente pour que la fragile démocratie du pays n’échoue pas.

Reyes allemand