La vice-présidente a été éblouie par sa garde-robe grâce à un Hondurien.

TEGUCIGALPA, HONDURAS. Les mains talentueuses du Hondurien Natalia Hernandez Ils étaient chargés de confectionner l’élégant costume violet utilisé par le nouveau vice-président des États-Unis, Kamala Harris, lors de son investiture ce mercredi.

La personne chargée d’annoncer la nouvelle au peuple hondurien était la fille de la couturière, Vanessa Rodriguez. À travers son compte Facebook, la catracha a montré la fierté qui fait que sa mère a transformé le tissu violet en une tenue aussi élégante.

Avec cette publication, la fille de Natalia Hernández a montré sa fierté parce que sa mère a confectionné le costume de Kamala Harris.

La couturière est originaire de la ville de Danlí, département d’El Paraíso, à l’est du Honduras. Aujourd’hui, elle a laissé sa marque dans l’histoire, car elle est devenue la créatrice du costume utilisé par le premier Vice-président des États-Unis le jour de sa prestation de serment.

Natalia Hernández était chargée de façonner le costume de la première vice-présidente des États-Unis.

Le costume violet élégant et sophistiqué

Kamala Harris il portait un design Christopher John Rogers élégant et sophistiqué et assorti à Michelle Obama et Hillary Clinton dans la teinte.

Quand Kamala Harris monta les marches du Capitole vêtue complètement de violet. Quelques minutes plus tard, Hillary Clinton est venue sur les lieux, également habillée de ce ton, à première vue tout semble une coïncidence.

Cependant, alors est apparu sur scène une troisième silhouette violette, Michelle Obama, avec un costume dans un ton plus rosé mais au final violet, démontrant que le dress code de cette inauguration et le message des trois femmes est plus que clair.

Kamala Harris n’a rien laissé au hasard, ni aucun doute sur ses choix de garde-robe, surtout en ce jour historique pour l’Amérique.

La tenue violette de Kamala Harris restera sans aucun doute dans l’histoire.

Pourquoi violet?

Kamala Harris C’est une féministe, une défenseuse des minorités ethniques et aussi de l’avortement, son discours politique vient aussi de ses vêtements.

La couleur choisie par Harris est un clin d’œil aux premières suffragettes, à toutes les femmes, mais cherche aussi à appeler l’union du pays, divisé en états rouge et bleu. C’est précisément du mélange des deux couleurs que naît le violet puissant pour l’investiture.

La vice-présidente a choisi des créations de designers noirs pour tous ses engagements tout au long de la journée d’inauguration. Lors de l’hommage aux victimes de Covid-19, j’opte pour un dessin de la couturière et militante d’origine haïtienne Kerby Jean-Raymond (Pyer Moss).

Être assermenté en tant que première femme vice-présidente des Etats-Unis, elle portait une robe et un manteau signés Christopher John Roger. La couturière et créatrice a actuellement 27 ans et est d’origine noire.

