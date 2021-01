Aéroport international de Tokyo, communément appelé aéroport de Haneda

Le ministère japonais de la Santé a déclaré dimanche avoir détecté une nouvelle variante du coronavirus chez quatre voyageurs de l’état brésilien d’Amazonas, ce qui représente un autre bond dans les mouvements de la pandémie.

Un haut responsable du ministère a déclaré que des études étaient en cours sur l’efficacité des vaccins contre la nouvelle variante, qui Il diffère des mutations hautement infectieuses trouvées au Royaume-Uni et en Afrique du Sud, qui ont entraîné une forte augmentation des cas.

“Pour le moment, rien ne prouve que la nouvelle variante trouvée chez ces voyageurs en provenance du Brésil est hautement contagieuse”, a déclaré Takaji Wakita, directeur de l’Institut national des maladies infectieuses, lors d’un briefing du ministère de la Santé.

Sur les quatre voyageurs arrivés à l’aéroport Haneda de Tokyo le 2 janvier, un homme dans la quarantaine avait des problèmes respiratoires, une femme dans la trentaine avait mal à la tête et à la gorge, un jeune adolescent avait de la fièvre et une autre femme, Egalement adolescent, il ne présentait aucun symptôme, selon le ministère de la Santé. Tous les voyageurs sont en quarantaine à l’aéroport de Tokyo, a déclaré le ministère brésilien de la Santé.

Un membre du personnel d’All Nippon Airways portant un masque de protection et un écran facial demande aux passagers de maintenir une «distance sociale» lorsqu’ils font la queue pour embarquer.

Après avoir connu une forte augmentation des cas de coronavirus, le Japon a déclaré jeudi l’état d’urgence à Tokyo et dans trois préfectures voisines de la capitale. Les cas dans tout le pays sont passés à 289 000, avec 4 061 décès, selon la chaîne publique NHK.

Le Brésil est le pays le plus durement touché par la pandémie en Amérique latine. Samedi, il a signalé plus de 8 millions de cas documentés et plus de 200 000 décès dus au COVID-19, selon les dernières données officielles.

PLUS DE CONTRÔLES

Le Japon a annoncé qu’il resserrerait ses mesures aux frontières et exigerait que toute personne souhaitant entrer dans le pays fasse un test PCR négatif sur COVID-19 72 heures avant son arrivée, une exigence dont les Japonais et certains voyageurs étaient jusqu’à présent exemptés.

Les ressortissants japonais, les résidents non japonais ou ceux qui entrent dans le pays pour la première fois devront présenter un certificat de ladite preuve à partir du 13 janvier et jusqu’à la fin de l’état d’urgence décrété cette semaine à Tokyo et dans trois préfectures voisines, avec une fin prévue le 7 février.

Jusqu’à présent, les Japonais, les voyageurs entrant dans le pays pour affaires, les étudiants de onze nations et régions asiatiques et océaniques qui avaient conclu un accord bilatéral et les pays qui ne sont pas inclus dans le veto japonais sur la migration sur plus de 150 territoires étaient dispensé de certifier un essai antérieur.

Tant que dure le nouvel état d’urgence dans l’archipel, toute personne souhaitant entrer devra présenter ce test dans le pays d’origine et passer un autre test à son arrivée au Japon, comme l’explique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.

Les Japonais et les résidents d’autres nationalités qui ne présentent pas le certificat seront transférés dans des installations de quarantaine désignées par le gouvernement et après trois jours, ils seront testés pour COVID-19.

Si le résultat est négatif, ils seront autorisés à partir après l’installation de l’application mobile de recherche de contacts COVID développée par le Gouvernement (COCOA) afin de pouvoir remplir les jours restants des deux semaines de quarantaine que le pays a mis en place chez eux. forme généralisée à partir d’aujourd’hui.

Ce resserrement des mesures aux frontières intervient après que le Japon a encore limité la migration vers le pays et suspendu l’entrée et la délivrance de nouveaux visas du monde entier jusqu’au 31 janvier au moins.

