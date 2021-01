TOKYO (AP) – Le Japon a prolongé mercredi l’état d’urgence pour le coronavirus à sept autres préfectures, affectant plus de la moitié de la population au milieu d’une flambée des infections dans le pays.

Le Premier ministre Yoshihide Suga a également noté que le Japon suspendrait les exemptions d’accès accéléré pour les visiteurs d’affaires et autres personnes titulaires d’un permis de séjour, interdisant totalement l’arrivée de visiteurs étrangers pendant que l’état d’urgence est en vigueur.

Il y a quelques jours, Suga a déclaré l’état d’urgence pour Tokyo et trois préfectures voisines. La nouvelle déclaration, qui comprend sept autres préfectures de l’ouest et du centre du Japon, prend effet jeudi et se termine le 7 février.

“La situation difficile continue, mais ces mesures sont essentielles pour changer les choses et pour s’améliorer”, a déclaré Suga lors d’une conférence de presse, baissant la tête pour tenter de gagner la compréhension du public.

Il a déclaré qu’il avait placé les sept préfectures des zones urbaines sous l’état d’urgence pour empêcher les infections de se propager dans les petites villes, où les systèmes médicaux sont plus vulnérables.

Le gouvernement a demandé aux bars et restaurants des préfectures d’Osaka, Kyoto, Hyogo, Fukuoka, Aichi, Gifu et Tochigi de fermer à 20 heures, que les employeurs emploient 70% de leur personnel à domicile et à domicile. dans les zones touchées ne sortez que pour les choses essentielles.

Suga a été critiqué pour sa lenteur de réaction alors que les infections à coronavirus et les décès ont doublé le mois dernier pour atteindre environ 300000 et 4100 respectivement. Il a déclaré les deux états d’urgence seulement après que les autorités locales l’ont demandé.

Les experts ont averti que même les déclarations d’urgence, qui ne sont pas contraignantes et reposent principalement sur une coopération volontaire, peuvent être insuffisantes pour réduire considérablement les infections.

Contrairement à une urgence initiale de sept semaines adoptée par le Japon en avril et mai de l’année dernière, les écoles, les gymnases, les théâtres et les magasins resteront ouverts.

Suga a été critiqué pour ne pas avoir appliqué des mesures gouvernementales suffisamment fortes auparavant pendant la pandémie. Il a principalement limité ses interventions à demander au public d’adopter des mesures de sécurité de base telles que l’utilisation de masques, le lavage des mains et le fait d’éviter de boire et de manger en groupe jusqu’à la mi-décembre, lorsqu’il a finalement annoncé la suspension d’une campagne de tourisme interne financée par le gouvernement. .

