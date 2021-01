Des dizaines de personnes portant des masques attendent pour présenter leurs prières le premier jour de semaine de l’année au sanctuaire Kanda Myojin à Tokyo, au Japon. 4 janvier 2021. REUTERS / Issei Kato

Par Chang-Ran Kim et Elaine Lies

TOKYO, 4 janvier (.) – Le Japon a déclaré lundi qu’il envisagerait de déclarer l’état d’urgence pour la région métropolitaine du Grand Tokyo alors que les cas de coronavirus augmentaient, posant de nouvelles questions sur la capacité du pays à aller de l’avant. avec l’organisation des Jeux Olympiques tout en amortissant l’impact économique.

La déclaration d’urgence serait un pas en arrière pour le Premier ministre Yoshihide Suga, qui a jusqu’à présent refusé de prendre une mesure aussi radicale malgré les critiques selon lesquelles le gouvernement a tardé à agir.

Le 31 décembre, un nombre record de 4 520 nouveaux cas ont été enregistrés au Japon, ce qui a incité la capitale, Tokyo, et trois préfectures voisines à demander une déclaration d’urgence au gouvernement national. 3 158 nouveaux cas ont été enregistrés dimanche, selon la chaîne publique NHK; près de la moitié de ces infections se sont produites à Tokyo et aux alentours.

“Pendant les trois jours des vacances du Nouvel An, les cas n’ont pas diminué dans la grande région de Tokyo”, a déclaré Suga lors d’une conférence de presse.

“Nous pensons qu’un message plus fort est nécessaire”, a-t-il ajouté, lorsqu’on lui a demandé d’expliquer le changement d’avis sur une éventuelle déclaration d’urgence.

Suga n’a pas précisé la date à laquelle son exécutif pourrait prendre la décision ou quelles mesures l’accompagneraient. Avec le premier état d’urgence, décrété au printemps dernier et d’une durée de plus d’un mois, les écoles et les commerces non essentiels ont été fermés.

En l’absence de détails, des centaines de milliers de personnes se sont tournées vers Twitter pour exprimer leur consternation et leur confusion.

“Ce matin, la news disait qu’il reste 200 jours avant les Jeux Olympiques et, dans l’après-midi, qu’il pourrait y avoir un autre état d’urgence. Que se passe-t-il?”, A déclaré un utilisateur du réseau social.

Depuis le début de la pandémie, le Japon a enregistré plus de 245 000 cas et environ 3 600 décès.

Bien que les chiffres soient très faibles par rapport à de nombreuses régions d’Europe et d’Amérique, Suga est mis au défi d’accueillir les Jeux olympiques de Tokyo cet été après la suspension des Jeux olympiques en 2020.

La tâche est devenue encore plus difficile après la découverte le mois dernier d’une nouvelle variante hautement infectieuse du coronavirus, incitant le Japon à interdire temporairement aux étrangers non résidents d’entrer dans le pays.

Néanmoins, Suga a réitéré la promesse de poursuivre les préparatifs des Jeux, ajoutant que le pays viserait à commencer à vacciner les résidents à la fin du mois de février.

(Informations de Chang-Ran Kim, Tetsushi Kajimoto, Elaine Lies et Daniel Leussink; écrit par Chang-Ran Kim; édité par Gerry Doyle; traduit par Jorge Martínez)