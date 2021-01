PHOTO DE FICHIER: Un agent de santé effectue un test PCR pour la maladie COVID-19 dans un établissement à Yokosuka, au sud de Tokyo, Japon, le 23 avril 2020. REUTERS / Issei Kato

TOKYO, 19 janvier (.) – Le ministre japonais de la Santé a assisté mardi à une démonstration d’un prototype d’une machine de test automatique de COVID-19 qui utilise un bras robotique pour prélever un échantillon du nez d’une personne et peut livrer résultats en environ 80 minutes. Le système robotique, construit par Kawasaki Heavy Industries Inc, s’inscrit dans un conteneur d’expédition standard qui peut être transporté sur un camion et monté dans des stades, des parcs à thème et d’autres événements de masse, a déclaré la société. «En regardant la tendance mondiale, nous devons augmenter le nombre de personnes qui se font tester, et la demande de tests préventifs augmente», a déclaré la ministre de la Santé Norihisa Tamura aux journalistes lors de la manifestation. L’administration du Premier ministre Yoshihide Suga a été critiquée pour le manque de preuves au Japon. Son gouvernement est sous pression pour prouver qu’il a la pandémie sous contrôle moins de 200 jours avant le début des Jeux Olympiques d’été à Tokyo – déjà retardés d’un an – et les vaccinations n’ont pas encore commencé. L’utilisation de systèmes de test robotiques peut aider à économiser des ressources humaines et à améliorer la précision globale, a déclaré Tamura, qui n’a pas fait de compromis sur l’utilisation du système de Kawasaki Heavy. L’installation prototype qui a été démontrée mardi utilise des bras robotiques à propulsion humaine pour collecter des échantillons d’individus et effectuer des tests de réaction en chaîne par polymérase (PCR). Le système est logé dans des conteneurs mobiles de 40 pieds pouvant traiter jusqu’à 2 000 échantillons toutes les 16 heures. Ses développeurs affirment qu’il offre une efficacité à plus grande échelle et une meilleure protection pour les travailleurs médicaux, qui peuvent même effectuer des tests à distance. Depuis le début de la pandémie, le Japon a effectué moins de tests que d’autres grandes économies, en se concentrant sur les foyers d’infection et le suivi des virus. Le Japon effectue environ 55 000 tests PCR par jour, soit moins de la moitié de sa capacité, selon les données du gouvernement. Avec 337 000 cas et 4 598 décès, le Japon a mieux résisté à la pandémie que la plupart des grandes économies. Pourtant, le pays est piégé par une troisième vague d’infections qui s’est avérée plus longue et plus meurtrière que les précédentes, incitant le gouvernement à annoncer un nouvel état d’urgence ce mois-ci. Suga a déclaré que son gouvernement avait l’intention d’approuver le premier vaccin contre le COVID-19 et que les vaccinations pourraient commencer fin février, ce qui serait un retard de plusieurs mois par rapport à de nombreux autres pays.

