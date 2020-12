. / EPA / KIMIMASA MAYAMA / Archives

Tokyo, 4 décembre . .- Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a souligné ce vendredi que la situation du covid-19 au Japon est “extrêmement alarmante”, avec des personnes infectées et gravement malades en nombre record, et a annoncé une nouvelle aide économique .

Lors d’une conférence de presse tenue aujourd’hui à l’occasion de la clôture de la session parlementaire ordinaire, Suga a évoqué la propagation du COVID dans l’archipel et a reconnu que “depuis la semaine dernière, la disponibilité de lits pour les patients gravement malades a beaucoup diminué et nous réagissons avec un fort sentiment de crise. “

Selon le dernier décompte de la chaîne publique NHK au moment de la publication du rapport quotidien du gouvernement central, jusqu’à l’après-midi de ce vendredi, le Japon comptait environ 2400 nouveaux cas de covid-19 pour ajouter un peu plus de 159000, sans compter le plus de 700 infections détectées sur le bateau de croisière Diamond Princess.

Les personnes gravement malades dans le pays s’élevaient à plus d’un demi-mille.

Suga a exhorté la population à porter un masque, à adopter une hygiène de base telle que le lavage des mains, à éviter les endroits mal ventilés, les foules et les contacts étroits en dehors du noyau familial, et a déclaré que la réduction des heures d’ouverture dans diverses régions du pays devrait aider à contrôler la courbe.

Dans une apparition centrée sur les mesures économiques que l’exécutif japonais se prépare à faire face à l’impact de la pandémie, Suga a annoncé une prolongation des prêts sans intérêt jusqu’au premier semestre 2021 et un paquet de subventions d’une valeur de 1 , 5 trillions de yens (11,84 milliards d’euros / 14,41 milliards de dollars) pour les ménages monoparentaux.

Le président japonais a également souligné l’importance d’investir dans les technologies durables pour atteindre son objectif de décarbonisation du pays d’ici 2050 et de stimulation de la croissance économique, et a promis un fonds de 2000 milliards de yens (15,8 milliards d’euros / 19,230 milliards de dollars) pour soutenir aux entreprises dans la prochaine décennie.

La conférence de presse de Suga a eu lieu quelques heures après avoir appris que son administration avait décidé de prolonger la campagne de subvention Go To Travel pour les voyages touristiques jusqu’à fin juin 2021, sous les projecteurs depuis que les cas de COVID ont commencé à augmenter.

En ce sens, Suga a assuré que son gouvernement continue de lutter contre le virus et que les opinions des différentes régions du pays seront prises en compte dans la mise en œuvre du programme, comme cela s’est produit avec les exclusions temporaires de Sapporo (nord) et Osaka ( ouest) à la demande de ses autorités.

Lors d’une comparution quelques heures auparavant, le ministre des Terres, des Infrastructures, des Transports et du Tourisme, Ichika Akabane, avait assuré que la décision était due au fait qu ‘”il y a de nombreuses demandes des gouvernements locaux et des entreprises touristiques de tout le pays pour la prolonger”.

Akabane a déclaré qu’ils réagiraient “de manière flexible sur la base des contagions” et que le programme serait revu périodiquement.

Le programme devait s’achever fin janvier.