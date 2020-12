Le gouvernement du Japon empêchera l’entrée dans le pays de voyageurs du monde entier à partir du 28 pour empêcher la propagation de la nouvelle souche de coronavirus, à l’exception des citoyens japonais et des résidents étrangers. . / EPA / KIMIMASA MAYAMA

Tokyo, 27 décembre . .- Le gouvernement du Japon empêchera l’entrée dans le pays de voyageurs du monde entier à partir du 28 pour empêcher la propagation de la nouvelle souche de coronavirus, à l’exception des citoyens japonais et résidents étrangers.

La mesure, annoncée ce samedi par l’exécutif et qui sera en vigueur jusqu’à fin janvier, représente un nouveau resserrement des restrictions aux frontières appliquées par le Japon en raison de la pandémie.

Le Japon a déjà interdit l’entrée des voyageurs de plus de 150 pays, bien que depuis octobre dernier, il autorise l’arrivée d’étrangers avec des visas d’étudiant ou d’affaires de longue durée.

Les autorités japonaises ont désormais décidé d’annuler la délivrance de nouveaux visas de ce type, même si elles permettront l’accès au pays des personnes ayant obtenu ces titres de séjour avant l’annonce des nouvelles restrictions et à condition qu’elles ne viennent pas du Royaume-Uni ou d’Afrique du Sud. a expliqué le ministère japonais des Affaires étrangères dans un communiqué.

Il permettra également l’entrée de voyageurs d’affaires pour de courts séjours en provenance d’une douzaine de pays asiatiques avec lesquels le Japon a signé des accords bilatéraux pour assouplir les restrictions, notamment la Chine et la Corée du Sud.

Les citoyens japonais et les résidents étrangers peuvent rentrer dans le pays depuis l’étranger, bien qu’ils doivent subir une quarantaine de 14 jours et un double test du virus s’ils viennent de pays où des infections de la nouvelle souche ont été enregistrées, des conditions plus strictes de ceux qui étaient en vigueur.

Le Japon a ainsi décidé d’étendre ses restrictions aux frontières après avoir décidé la semaine dernière de mettre son veto à l’entrée de voyageurs en provenance du Royaume-Uni, où la nouvelle souche du coronavirus considérée comme plus contagieuse que les autres connues a été détectée.

Le ministère japonais de la Santé a confirmé ces derniers jours qu’il y avait eu sept infections dans le pays de cette variante du virus, dont cinq personnes qui avaient récemment voyagé au Royaume-Uni, le pilote d’un vol en provenance de ce pays et un parent qui elle aurait été infectée par lui.

Le pilote, dans la trentaine et hospitalisé, est rentré le 16 de Londres et a été dispensé de quarantaine en raison de son travail. Les autorités japonaises cherchent à savoir si cela aurait pu causer d’autres infections domestiques.

Les nouvelles mesures interviennent après que le Japon a enregistré ce samedi un nouveau nombre record d’infections quotidiennes, 3881, la plupart dans la région de Tokyo (949).

Le nombre d’infections accumulées dépasse 218 400, avec 3 234 décès, selon les dernières données disponibles.