Plus de 1,6 million de personnes ont reçu des ordres d’évacuation ce dimanche avant l’arrivée du typhon dans le sud du Japon »Haishen‘, la plus puissante dans ce domaine au cours des dernières décennies et qui s’accompagne d’une forte pluies et vents qui ont déjà causé les premiers ravages.

Les effets que la tempête pourrait avoir sur l’île de Kyushu, où l’évacuation de 1 670 000 personnes, dont 730 000 de la ville de Kumamoto, a été recommandée, selon la chaîne de télévision NHK. Près de 40 000 foyers sont déjà sans électricité à Kyushu et sur l’île voisine d’Okinawa.

Un chef de l’Agence météorologique japonaise, Yoshihisa Nakamoto, a exhorté les citoyens à rester « en état d’alerte » et de quitter la zone dès que possible, à mesure que la tempête avance avec des vents maximums soutenus de 162 kilomètres par heure et des pics pouvant atteindre 216 kilomètres par heure.

‘Haishen’, le deuxième typhon à frapper le sud du Japon en une semaine, a forcé annuler plus de mille vols entre dimanche et lundi, tandis que de nombreuses lignes de train restent temporairement suspendues.

La recommandation d’évacuer à Kyushu s’accompagne également d’une autre de distanciation sociale, pour éviter que les refuges ne deviennent des sources de contagion pour le nouveau coronavirus.