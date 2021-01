TOKYO, 11 janvier (.) – Le Japon se prépare à étendre l’état d’urgence du coronavirus aux préfectures occidentales d’Osaka, Kyoto et Hyogo le week-end, a rapporté lundi l’agence de presse Jiji, citant des sources gouvernementales non identifiées.

Les trois préfectures ont appelé samedi le gouvernement à imposer l’état d’urgence, déjà en vigueur à Tokyo et dans les régions environnantes, pour les inclure dans un effort pour contenir la dernière propagation du coronavirus.

Pendant ce temps, le gouverneur de la préfecture centrale d’Aichi a déclaré que lui et les autorités de la préfecture voisine de Gifu se préparaient à demander au gouvernement à partir de mardi d’étendre l’état d’urgence à leurs régions.

“Des mesures restrictives plus fortes, ainsi que des changements plus décisifs dans le comportement de nos citoyens, c’est ce que je recherche”, a déclaré le gouverneur d’Aichi Hideaki Omura aux médias.

Le gouvernement du Premier ministre Yoshihide Suga a déclaré jeudi un état d’urgence limité dans la capitale Tokyo et dans les trois préfectures voisines de Saitama, Kanagawa et Chiba pour enrayer la propagation des infections.

Les restrictions incluses dans l’urgence d’un mois en vigueur jusqu’au 7 février sont axées sur la lutte contre la transmission dans les bars et restaurants, qui, selon le gouvernement, sont les principales zones à risque.

Les nouvelles restrictions ont une portée plus douce que celles imposées en avril dans le cadre d’une situation d’urgence qui a duré jusqu’à la fin mai. À l’époque, les mesures étaient à l’échelle nationale et les écoles et les entreprises non essentielles étaient pour la plupart fermées. Cette fois, les écoles ne seront pas fermées.

Le nombre total de cas de coronavirus au Japon s’élève à environ 289000, avec 4067 décès, selon la chaîne publique NHK. Depuis le début de la pandémie, il a tenté d’équilibrer le contrôle de la propagation du virus tout en limitant les dommages causés à la troisième économie mondiale.

(Reportage de Kiyoshi Takenaka; édité en espagnol par Carlos Serrano)