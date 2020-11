. / EPA / KIMIMASA MAYAMA / Archives

Séoul, 21 novembre . .- Le gouvernement japonais a décidé aujourd’hui de limiter la campagne de subventions pour promouvoir le tourisme «Allez voyager» après que le pays ait enregistré des records quotidiens de cas de covid-19 pendant trois jours consécutifs.

Lors d’une réunion du comité japonais pour la gestion de la pandémie à laquelle les médias locaux ont eu accès, le Premier ministre Yoshihide Suga a expliqué que, dans le cadre du programme, désormais les réservations ne seront plus acceptées pour les voyages dans les zones en souffrance. augmentation des infections.

La décision, sur recommandation du panel de médecins qui conseille l’exécutif, intervient après que le Japon a signalé plus de 2400 nouveaux cas quotidiens vendredi, un nombre record pour le troisième jour consécutif, et que Tokyo a enregistré 539 infections aujourd’hui, également le nombre quotidien maximal. pour la capitale japonaise depuis le début de la pandémie.

D’autres régions comme Osaka ou l’île septentrionale d’Hokkaido, toutes deux très touristiques, enregistrent également des volumes records de nouveaux cas quotidiens.

Les experts japonais parlent de l’arrivée d’une troisième vague qui répond à la baisse des températures, poussant les gens à passer plus de temps à l’intérieur.

Le programme «Go To Travel», doté de 1,35 billion de yens (environ 10 962 millions d’euros / 12 998 millions de dollars), est conçu pour financer des remises allant jusqu’à 50% sur le prix des forfaits touristiques et des frais de voyage jusqu’en janvier. les déplacements et l’hébergement pour les mouvements de résidents au Japon à l’intérieur du pays.

Des représentants d’associations médicales japonaises ont souligné que la campagne touristique a probablement joué un rôle de catalyseur pour l’augmentation des infections dans certaines régions.

Jusqu’à présent, quelque 40 millions de voyages ont été effectués via «Go to travel» depuis le lancement de la campagne en juillet et, selon les données du gouvernement, 176 personnes qui ont voyagé en utilisant ces réductions ont été infectées par le covid-19.