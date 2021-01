New Orleans Pelicans player Eric Bledsoe (R) et Sacramento Kings Buddy Hield (L) pendant leur match. . / EPA / JOHN G. MABANGLO

Houston (USA), 18 janvier . .- Utah Jazz et Los Angeles Clippers ont maintenu leurs séries de victoires respectives grâce à leur bon travail d’équipe, à l’opposé des Dallas Mavericks et Denver Nuggets, lors d’une journée NBA à celui qui, dans la section individuelle, a mis en évidence De’Aaron Fox, avec ses 43 points pour les Kings, et Luca Doncic, avec 36 pour Dallas, et dans lequel deux matchs ont été annulés en raison des protocoles de sécurité contre le covid-19.

Il y a déjà 16 matchs reportés depuis le début de la saison.

Lors de la victoire sur la route 105-109 du Jazz contre Denver, le garde de secours Jordan Clarkson a ajouté 23 points, dont quatre à 3 points en huit tentatives, et a mené l’attaque de l’Utah.

Le bon travail d’équipe des Jazz est révélé par leurs six joueurs aux numéros à deux chiffres, ce qui leur a permis de surpasser la performance individuelle du centre serbe Nikola Jokic, des Nuggets, qui était au bord d’un triple-double après avoir réalisé 35 points, 14 rebonds et neuf passes.

Mais le travail individuel n’est toujours pas la meilleure formule pour décider des matchs en NBA et l’Utah l’a parfaitement compris, ce qui lui a permis d’étendre sa séquence de victoires à cinq victoires consécutives et d’améliorer à 9-4 sa marque en tant que leader exceptionnel de la division. Nord Ouest.

L’attaquant Paul George a terminé avec 20 points et s’est joint à six autres coéquipiers qui ont franchi la barre des 10 points pour aider les Clippers à battre les Indiana Pacers 129-96. C’est sa quatrième victoire consécutive, sa meilleure séquence de victoires jusqu’à présent cette saison.

Deux joueurs sortant du banc des Clippers avaient également 20 points chacun, l’attaquant Marcus Morris Sr. et le garde Luke Kennard, tous deux avec leurs meilleurs records individuels depuis le début de la ligue.

L’attaquant étoile Kawhi Leonard a atteint 17 points et figurait également sur la liste des sept joueurs des Clippers (10-4) avec des numéros à deux chiffres.

Les Clippers (10-4), deuxièmes de la Conférence Ouest, malgré l’absence du centre de départ espagnol Serge Ibaka, absent pour cause de maladie, ont complètement dominé le match intérieur en captant 52 rebonds, par 33 pour les Pacers.

L’attaquant de puissance lituanien Domantas Sabonis a réalisé son onzième double-double consécutif et sa douzième jusqu’à présent cette saison avec 19 points et 14 rebonds, ainsi que six passes et deux récupérations de balle.

Sabonis a également un triple-double, celui réalisé lors du deuxième match de la nouvelle saison.

Le meneur slovène Luka Doncic a de nouveau donné une démonstration de jeu individuel après avoir contribué un triple-double de 36 points, dont 30 en première mi-temps, 16 rebonds et 15 passes décisives, mais son équipe, les Mavericks, a perdu 101- 117 contre les Chicago Bulls.

L’attaquant finlandais Lauri Markkanen a ajouté un double-double de 29 points et 10 rebonds qui le placent devant une liste de six joueurs, dont trois réservistes, qui étaient au-dessus de dix points et ont fait un meilleur travail d’équipe que le Mavericks.

La même chose s’est produite avec les Pélicans de la Nouvelle-Orléans, qui avaient l’attaquant Zion Williamson menant l’attaque avec une contribution de 31 points et battu les Kings de Sacramento 123-128 sur la route pour mettre fin à une séquence de cinq défaites consécutives.

Fox a réalisé un double-double de 43 points, 13 passes, quatre rebonds et quatre récupérations de balles, mais cela n’a pas empêché la défaite des Kings (5-9), qui ont perdu le troisième match consécutif et le cinquième dans les six derniers disputés.

Limité à 14 points dans une défaite de 38 points contre les Clippers deux nuits plus tôt, il a cette fois établi son meilleur niveau professionnel.

Les Knicks de New York ont ​​également mis fin à une séquence de cinq défaites consécutives et l’ont fait avec une victoire surprise par 75-105 contre les Boston Celtics (8-4), qui ont vu la fin de cinq victoires consécutives et perdu le leadership de la Conférence Est, qui appartient désormais aux Milwaukee Bucks (9-4).

L’attaquant de puissance Julius Randle était une fois de plus le leader des Knicks avec un double-double de 20 points, 12 rebonds, quatre passes et trois récupérations de balle, qui étaient supérieurs aux Celtics dans toutes les facettes du match.

Le garde Jaylen Brown est resté le meilleur buteur des Celtics avec 25 points, mais son équipe avait les pires records de la saison en attaque et en défense.

La NBA a continué avec des annulations quotidiennes de matchs en raison des protocoles de santé et de sécurité Covid-19 et cette fois, les personnes touchées étaient Washington-Cleveland et Oklahoma City-Philadelphie.