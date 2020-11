Le pacte des meilleurs jeux de Bolmaro dans la Ligue espagnole que le Minnesota a utilisé pour lui présenter

Minnesota Timberwolves officialisé dans ses réseaux sociaux au cours des dernières heures ce que tout le monde savait déjà: Leandro Bolmaro fera partie de la franchise, bien qu’elle ait été choisie par les Knicks de New York dans le repêchage. L’Argentin a fait ses débuts avec son tout nouveau statut de joueur de la NBA en Euroligue avec Barcelone et a eu une manœuvre qui a fait avancer un peu tout le potentiel qu’il montrera dans la compétition la plus importante du monde.

“Que ce soit sur le terrain ou sur le parquet, il y a un Argentin talentueux qui tire les ficelles de Barcelone”, ont-ils écrit à partir du profil officiel de l’entité nord-américaine en comparaison claire avec Lionel Messi, la grande star du Barça dans le football. Le Minnesota a choisi de présenter sa toute nouvelle acquisition avec un compact de plusieurs minutes dans lequel la Ligue Endesa d’Espagne a compilé les meilleures manœuvres de Cordoue au cours de la dernière mi-temps.

Jeu de Bolmaro contre Red Star pour l’Euroligue

Indépendamment de cet accueil des Etats-Unis, l’ancien joueur de Bahia Basket n’a pas reculé devant les répercussions de son débarquement en NBA. Il était présent à la Duel du Barça contre le Red Star correspondant à l’Euroligue qui rassemble les meilleures équipes de ce continent et bien qu’il n’ait pas été la figure du match, il a eu une manœuvre intéressante dans laquelle il a montré une partie de ses conditions.

Celui né à Las Varillas, qui accumulé 4 points, 2 rebonds et une récupération En un peu plus de neuf minutes sur le terrain, il a volé près de son cerceau, a fait une coupure dans la zone peinte de l’adversaire, a marqué les deux points et a pris un coup franc. Blaugrana a remporté 76-65 ce match et est le leader du tableau dans la compétition avec 8 victoires et 1 défaite en neuf apparitions.

Quelques heures avant cette présentation, Lea avait partagé une vidéo du compte officiel du club catalan: «Bonjour culés, j’ai décidé de rester à Barcelone après avoir discuté avec mon agent, avec Barcelone et ma famille. Je voulais vous dire que ce sera une excellente année. Barça Force ».

De cette façon, il est confirmé qu’il clôturera la saison en Espagne avant de partir pour la NBA. Il est à noter que son équipe ne se bat pas seulement en Euroligue, elle est également à la troisième place de la Ligue Endesa.

PLUS SUR CE SUJET:

Dans les coulisses du choix de Bolmaro en NBA: sa réaction et sa comparaison animée avec Messi et Ginobili

Entretien avec Leandro Bolmaro, après avoir marqué l’histoire lors du repêchage de la NBA: «J’ai encore du mal à y croire, si il y a quatre ans je faisais de l’athlétisme …»