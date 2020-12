Luz Belén Marino, la jeune fille de 16 ans décédée par strangulation et retrouvée morte dans le garage de sa maison

Cristian Zanetti (22) est maintenant devenu le principal suspect de la meurtre de la jeune Luz Belén Marino s’est produit dimanche dernier dans la ville de Buenos Aires de Luján, il a été accusé du crime de fémicide et continuera d’être détenu.

Dans les dernières heures, le procureur Maria Laura Cordiviola transformé l’appréhension de Zanetti en détention, après que l’accusé a déclaré et maintenu sa version selon laquelle la jeune fille de 16 ans il s’était suicidé.

Zanetti a déclaré au procureur que s’était disputé avec l’adolescent Et puis, comme la jeune femme n’a pas répondu à ses messages, elle a appelé la mère de Luz qui lui a donné la clé de la maison et à son arrivée, il s’est retrouvé dans le garage avec le corps suspendu de sa copine.

Après la déclaration, le procureur a renvoyé l’affaire devant le tribunal des garanties de Mercedes, où ils ont officiellement converti l’arrestation en détention. L’incident s’est produit dimanche dernier dans une maison située au 100 rue Muñiz dans la ville de Luján.

Le virage à 180 degrés de la cause était graduel. Dans un premier temps, la recherche a fait ressortir l’hypothèse de suicide détenu par le principal suspect. Mais il y avait des détails qui ne se fermaient pas. Selon le jeune homme dit à la police, lorsqu’il est arrivé au garage de la maison, sa copine avait utilisé un câble pour mettre fin à ses jours. Le problème est que les mesures de ce câble ne correspondaient pas.

Une autre donnée des experts a souligné qu’en matière de suicide, la tête a tendance à s’incliner d’un côté, ce qui fait de la trace du câble ou de la corde utilisée une sorte de “marquer en diagonale de bas en haut». Dans le cas de l’adolescent, ce sentier était complètement droit et horizontal.

Avec les résultats de l’autopsie, tout a changé. L’analyse a montré que la cause du décès C’était l’étranglement par asphyxie mécanique ou constriction, qui a redirigé l’enquête vers un fémicide.

Cristian Zanetti, principal accusé de la mort de Luz.

Zanetti est inculpé du crime de «fémicide aggravé par la relation du couple», qui prévoit une peine de emprisonnement à vie.

Après coup et avant d’être arrêté, le prévenu a écrit un message sur les réseaux sociaux pour renvoyer la jeune femme assassinée: “Ma petite lumière, combien fou ce que tu as fait, tu as lâché notre main, pourquoi? Je t’aimerai toujours comme au premier jour, tu étais et SOS l’amour de ma vie la meilleure chose qui m’est arrivée dans la vie, pleine d’amour et d’énergie. Désolé de ne pas avoir été à ce moment-là, SOS la petite étincelle qui a fait la joie de la maison sans toi ma vie me semble si vide ».

Comme il pouvait le savoir Infobae, les proches de la victime croient en la version du suspect et que Luz a pris la décision de se suicider. Ils n’ont pas non plus participé aux marches et aux mobilisations réclamant justice.

Pour l’instant, il manque certaines compétences clés qui pourraient éclairer l’orientation de l’enquête, telles que traces génétiques sous les ongles. Cela permettrait de déterminer si l’adolescente a tenté de se défendre.

En outre, On ne sait pas encore si le petit ami l’a abattue par lui-même ou a eu l’aide d’un parent le jour fatidique qui a abouti à la mort de la fille. On ne sait pas non plus si elle a été pendue avant de mourir, et le trajet que Zanetti a fait jusqu’à la maison de la fille. L’affaire fait l’objet d’une enquête dans l’unité d’instruction fonctionnelle 10 du département judiciaire de Mercedes.

