Ricardo Papadopulos le jeune homme qui a couru et tué un bébé a été livré

L’affaire avait choqué l’opinion publique et son nom est devenu une nouvelle du jour même du fait qui a coûté la vie à un garçon de 5 ans: après avoir été en fuite pendant plus d’une semaine, Ricardo Emanuel Papadopulos, l’homme de 21 ans qui a écrasé et tué Isaac Sus, a laissé sa mère Debora gravement blessée., pour fuir ensuite à toute vitesse il y a huit jours dans le quartier de Flores à Buenos Aires.

“Je conduisais, je m’excuse et je suis désolé», A réussi à dire le jeune homme en entrant dans le bureau du maire 14 de la ville de Buenos Aires, où il reste logé en attendant ce que les autorités déterminent.

La juge Patricia Guichandut, chef du tribunal pénal et correctionnel n ° 62, qui s’occupe de l’affaire, avait ordonné hier sortie de Rubén Papadopulos, père du jeune homme, qui s’était présenté quelques jours auparavant et avait indiqué que la voiture qui avait causé la mort d’Isaac était sa propriété.

À partir de ce moment, lorsqu’il a été constaté que le père ne conduisait pas la voiture au moment de l’accident, une énorme opération a été lancée pour retrouver la personne responsable de l’incident.

C’est ainsi que le jeune homme qui a écrasé et tué un garçon de 5 ans s’est échappé à Flores

“Nous avons l’ensemble de l’appareil d’État à la recherche du fugitif. Quelqu’un le protège fortement”, Ils ont souligné Infobae sources de recherche.

Plus précisément, trois forces de police ont commencé à travailler en coordination avec deux procureurs qui étaient presque entièrement dévoués à cette tâche. Avec des raids et des tâches de renseignement sous le secret sommaire. Les enquêteurs tentaient de démanteler la structure qui le tenait caché.

Dans le même temps, alors que la perquisition était en cours, son père, Rubén Papadopulos, a juré à maintes reprises qu’il ne savait rien de son fils, qui à ce stade avait déjà un mandat d’arrêt international.

Finalement, le jeune homme s’est tourné en ce midi et maintenant il fera l’objet d’une enquête pour découvrir sa version des événements, principalement ce qu’il a fait après s’être échappé, et où il s’est caché pendant tout ce temps. Les sources de l’enquête ont commenté à l’agence . que la livraison avait été définie après un accord préalable entre son avocat et la justice.