Ce jeudi, Ricardo Fort J’aurais eu 52 ans. Mais, bien que son image soit toujours vivante parmi ses fans, cela fait sept ans que The Commander a quitté ce monde. Et les réseaux sociaux étaient remplis de messages et de photos de ceux qui, à un moment donné de sa courte vie, ont eu l’occasion de le rencontrer. Cependant, un message particulier qui n’a fait ni plus ni moins de Martita, sa fille, qui n’était qu’un enfant quand il a quitté cet avion.

«Je ne savais pas quoi dire aujourd’hui car cela me met mal à l’aise de parler de mon père. Ensuite J’ai pensé à partager le premier souvenir dont j’ai une trace: les promenades de mon père et Gustavo (Martínez) m’emmenant dans une poussette, arpentant les rues et le boulevard de Miami (la première ville où nous vivons), quelque chose de très heureux chez lui », a commencé à dire la jeune fille de 16 ans, à côté d’une photo dans laquelle elle est vue à côté du chocolatier, son tuteur actuel, son frère Philippe et sa baby-sitter, Marisa Lopez.

Puis il a continué: “Aujourd’hui ma mémoire est très floue, mais je me souviens aussi quand avec mon frère nous nous sommes cachés pour jouer dans un magasin de vêtements et que mon père a fermé tout le magasin pour nous chercher, pendant que nous pleurions de rire. Peut-être que beaucoup attendaient quelque chose de plus de moi, mais c’est la (peut-être humble) contribution pour cette journée où tout le monde se souvient d’eux».

Le plus drôle, cependant, c’est que Au lieu de mettre la date de naissance de Ricardo au bas de la note, le 5 novembre, Martita a mis le jour de sa mort, 25 du même mois, mais avec l’année de sa naissance: 1968. Et c’est que Ricardo est arrivé et a quitté ce monde dans une période de 45 ans et 20 jours, exactement. Ainsi, dans trois semaines, le septième anniversaire de sa mort sera commémoré. Et la jeune femme a des sentiments mitigés, car tout le monde se souvient d’anecdotes amusantes sur son père, mais elle ne l’a tout simplement pas à ses côtés pour lui dire qu’elle l’aime.

Fort était une avancée en matière de gestation pour autrui. Dès son plus jeune âge, le chocolatier avait exprimé à ses intimes son profond désir de devenir père. Et, alors qu’en Argentine personne ne parlait encore de la possibilité de mettre au monde des enfants par cette méthode, il a réussi à réaliser son souhait à Los Angeles, aux États-Unis, où sont nés le 25 février 2004 Martita et Felipe.

À ce moment-là, Ricardo avait 36 ​​ans. Et il était en parfaite santé. Cependant, il a toujours eu le sentiment qu’il allait mourir jeune. Et c’est pourquoi, lorsqu’il a atteint sa consécration médiatique et a commencé par une série de chirurgies pour ses problèmes de dos et de genou, il a décidé faire une procuration par laquelle il a confié la garde des enfants à Gustavo au cas où quelque chose lui arriverait.

Ricardo est décédé en 2013. Et la tutelle de Martínez, que la famille Fort a approuvée, est entrée en vigueur en décembre 2014. Depuis, Martita et Felipe ont été confiés à leur parrain, qui était l’un des hommes qu’ils aimaient le plus et celui qui s’est le plus occupé du commandant jusqu’au dernier jour de sa vie.

