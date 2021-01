Photo: Présidence du Mexique.

Le président du Mexique, Andrés Manuel López Obrador, a réitéré ce mercredi lors de sa conférence de presse, que le dossier que la DEA avait mené contre l’ancien secrétaire à la Défense nationale, Salvador Cienfuegos Zepeda, où il l’accusait de liens avec le trafic de drogue et pour qui l’a arrêté en octobre dernier; il n’était pas un professionnel et a déclaré qu’il avait publié le document parce qu’ils ne croiraient pas que l’enquête était «naissante».

«Trop d’importance (des agences), au point que même les ambassadeurs de Les États-Unis au Mexique, des affaires intérieures et ils ont été autorisés, donc si nous voulons une coopération mais en ce qui concerne notre souveraineté, dans ce cas, ce qui a été fait était inapproprié, car le général Cienfuegos est arrêté et il n’y a aucune preuve, il y a le dossier que nous avons sorti, c’est pourquoi nous avons pris la décision de faire connaître le dossier et oui, c’est même de demander et à qui, Comme il est possible que sans preuve un processus soit engagé contre un Mexicain, quel que soit le pays, alors je ne suis pas favorable à une escalade de cette affaire, je pense que c’est une question de respect, si avant les gouvernements ont permis et gardé le silence face aux violations des la souveraineté, pas maintenant, est différente.

Même la proposition a déjà à voir avec d’autres choses, nous n’avons pas accepté la coopération militaire, Nous ne voulons pas que la coopération avec les États-Unis se poursuive là-dessus, nous ne voulons pas qu’ils nous donnent des hélicoptères de combat comme cela s’est produit, nous ne voulons pas qu’ils envoient des agents au-delà de la normale, qui ne sont plus“, A déclaré le président mexicain.

Photo: Présidence du Mexique.

López Obrador a expliqué que pendant longtemps, on a pensé que les autorités mexicaines étaient inefficaces et non aux États-Unis, “et avec raison”, a-t-il dit., mais il a assuré que cela était en train de changer et a expliqué pourquoi il a publié le fichier que la DEA a intégré contre Cienfuegos.

«Depuis longtemps, il existe, et parfois avec raison, que l’autorité mexicaine est inefficace, complice corrompu, et ce qu’ils font aux États-Unis est magnifique, qu’ils agissent avec droiture, c’était l’image à l’époque, et cela continue d’exister. Imaginez combien de films hollywoodiens nous avons vus sur de bons flics américains, des séries; Comment imaginer qu’une agence américaine mène une enquête aussi naissante que celle qu’elle a menée dans le cas du général Cienfuegos, c’est pourquoi ma décision a été de la rendre transparente, car elle ne nous croira pas, si nous ne faisons pas connaître le dossier, car comme il y a cette croyance que là ils sont très bons et ici ils sont très mauvais, Puis ils diront: “le président protège le général Cienfuegos, le président est le même, il a des relations de complicité, il a des relations de complicité”; non, pas pareil, non.

Alors ils ne s’attendaient pas, surtout nos adversaires, qu’il se ferait connaître le dossier, surtout le nôtre car jusqu’à présent, il n’y a personne que j’ai écouté ou que je n’ai pas lu, qui défend le dossier; parce qu’il a été fabriqué, alors quand je dis ici qu’ils ont fabriqué le crime, c’est que “, a souligné le président López Obrador.

Image d’archive. Le secrétaire à la Défense du Mexique de l’époque, Salvador Cienfuegos, s’adresse à une audition lors du 50e anniversaire du Plan d’aide à la population civile en cas de catastrophe (Plan DN-III-E) à Mexico. 12 juillet 2017. REUTERS / Carlos Jasso

López Obrador a déclaré que son gouvernement recherchait une relation respectueuse avec l’administration Joe Biden sur les questions de sécurité, mais a précisé qu’il ne permettra à aucun pays d’interférer dans les affaires intérieures. En outre, il a souligné qu’il a «l’idée» de ne pas porter l’affaire du dossier que la DEA a mené dans l’affaire Cienfuegos aux autorités internationales, comme l’a déclaré le procureur général Alejandro Gertz Manero.

“Nous devons rechercher une coopération ordonnée et respectueuse et qu’il n’y ait aucune ingérence de la part d’un gouvernement, que nous ne nous mêlions pas de questions qui correspondent aux États-Unis, et qu’ils ne viennent pas non plus se mêler de questions qui nous correspondent, et puisque nous sommes voisins et que nous devons accepter de travailler ensemble, parce que les règles de coopération doivent être bien définies, car avant il y avait une ingérence indue en violation de notre souveraineté par les agences américaines >>, a indiqué le président mexicain.

Interrogé sur les déclarations selon lesquelles le procureur général du Mexique, Alejandro Gertz Manero, lancé contre la DEA pour l’affaire Cienfuegos, et l’intention de porter l’affaire du dossier que la DEA a présenté aux autorités internationales; López Obrador a estimé qu ‘”il vaut mieux” bien définir les règles sans fanfare, bien qu’il ait réitéré son respect pour le procureur.

PHOTO DE FICHIER: 6 mai 2020, montrant le procureur général de la République, Alejandro Gertz Manero, lors d’une conférence de presse à Ciudad de M & # 233; xico (M & # 233; xico) . . / Mario Guzm & # 225; n / Archives

«Je ne m’implique pas là-bas, et je dis, non, c’est mieux, bien sûr que je respecte beaucoup Alejandro Gertz, mais je pense que le mieux est juste de bien définir les règles sans fanfare, de dire: “Il y aura de la coopération, mais c’est comme ça” ou “arrivons à un accord” et nous devons maintenir de très bonnes relations avec le gouvernement de et je ne doute pas que ce sera comme ça “, a-t-il souligné.

Le président mexicain a réitéré la nécessité de maintenir de bonnes relations avec le gouvernement des États-Unis, et il était convaincu que ce sera le cas.

“Nous devons maintenir de très bonnes relations avec le gouvernement des États-Unis, et je suis convaincu que ce sera le cas.” A déclaré López Obrador.

