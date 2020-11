15 minutes. Les Américains participent ce mardi au jour des élections pour définir, entre le républicain Donald Trump et le démocrate Joe Biden, la personne qui dirigera les destinées des États-Unis entre 2021 et 2024.

En outre, ils votent pour choisir les 435 membres de la Chambre des représentants et un tiers des 100 membres du Sénat.

Lors de ces élections, les électeurs élisent également une douzaine de gouverneurs et décident de nombreuses initiatives populaires qui, en cas de succès, sont prises en compte par les législatures des États.

Des images d’enthousiasme et même des gestes de triomphe ont été vus dans tout le pays par certains électeurs après avoir voté. Ces réactions pourraient peut-être être prévues sur la base de la participation historique du vote anticipé. Ce mardi-là, on savait que le nombre record dépassait les 100 millions de votes.

Un électeur célèbre après avoir voté à Phoenix, en Arizona (. / EPA / Rick D’Elia)

De plus, de longues files de centaines de personnes ont pu être observées dans certains centres de vote situés à différents endroits aux États-Unis.

Les citoyens font la queue pour voter à l’hôtel de ville d’Edimbourg, dans l’Ohio (. / EPA / David Maxwell)

Un agent de vote aide à voter à un point de vote depuis des véhicules à Seattle (. / EPA / Stephen Brashear)

Le processus électoral de cette année a été marqué par différents événements, notamment la pandémie et ses conséquences et la violence déclenchée par les incidents liés à la violence policière et aux revendications raciales.

Les boutons Black Votes Count ont été livrés à la Duckrey Tanner School de Philadelphie, en Pennsylvanie (. / EPA / Tracie Van Auken)

Un électeur de Hillsboro s’arrête devant le drapeau américain avant de voter à Old Stone School (. / EPA / Michael Reynolds)

Le climat de tension et de polarisation a conduit certaines villes à prendre des mesures contre la possibilité de perturbations pendant le joranda.

Les principaux bâtiments et commerces du centre-ville de Washington et de New York ont ​​renforcé la sécurité (. / EPA / Justin Lane)

Scènes curieuses

Comme dans tout processus, des scènes curieuses ont été vues mettant en vedette les électeurs et leurs compagnons.

Karrihanna Stone, 5 ans, attend sa mère Cashonda Davis en votant à Cleveland Ohio (. / EPA / David Maxwell)

Une femme est allée voter avec son bébé à Las Vegas, Nevada (. / EPA / David Becker)

Holly a voté avec sa chienne Rosy, au Pantages Theatre à Hollywood (. / Etienne Laurent)