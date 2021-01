Le mariage d’Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar, fille de Joaquín “El Chapo” Guzmán (Photo: Twitter / @ just_some_d00d)

Des robes selon les besoins, Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar, fille de Joaquín «El Chapo» Guzmán et Edgar Cázares, neveu de Blanca Margarita Cázares Salazar, “L’Impératrice du trafic de drogue”, indiqué par les États-Unis comme étant l’opérateur financier présumé d’Ismael “El Mayo” Zambada, ils se sont mariés à Culiacán, Sinaloa.

L’événement du 25 janvier a attiré l’attention des médias et des réseaux sociaux à la fois pour le luxe de la célébration et pour l’appareil de sécurité autour.

Le lien a eu lieu avec une messe à huis clos dans la cathédrale de la capitale de Sinaloa, où des membres de la Cartel de Sinaloa et les parents des mariés ont bouclé avec du ruban jaune autour du temple.

Les invités sont arrivés sur les lieux dans des fourgons blindés et des voitures de luxe. Parmi eux, on présume qu’Ovidio Guzmán López, demi-frère de la mariée, était présent et qui, le 17 octobre 2019, a été capturé puis relâché par des éléments de la Garde nationale après que le cartel de Sinaloa ait assiégé Culiacán et menacé l’armée et leur les proches.

Le couple a amené un prêtre près des familles pour officier.

Le banquet pour célébrer le mariage entre Alejandrina Guzmán et Édgar Cázares a eu lieu à un endroit appelé Alamo Grande, propriété de l’homme d’affaires sinaloan Antonio Sosa Valencia. Il a été animé par le groupe de musique régionale et nordique Calibre 50 et la chanteuse Julión Álvarez.

Ce mariage s’est fait connaître à travers les réseaux sociaux, d’abord à travers une vidéo que le compte @ chicapicosa2 a partagée sur Instagram, puis des photographies ont circulé sur Twitter, où il a été possible de voir comment les mariés sont arrivés à la cathédrale.

La petite amie, Alejandrina Gisselle Guzmán Salazar, est une femme d’affaires, propriétaire de la marque El Chapo, que selon l’Institut mexicain de la propriété industrielle, il s’agit de pouvoir utiliser le surnom de son père dans les vêtements, chaussures et chapellerie.

Auparavant, la marque appartenait à une femme nommée Ángeles Moreno Rodríguez, comme indiqué dans l’acte de transfert des droits, qui a été signé à Guanajuato.

En outre, Alejandrina est actionnaire, avec son frère César, de la société Giselle Escolares y de Oficina, une marque déposée à Guadalajara, Jalisco et détient des parts dans la société Servicios Especializadas en Vacunación.

Sa mère, Alejandrina María Salazar, a épousé illégalement Joaquín Guzmán Loera, le 2 août 1997. Avec elle, le capo mexicain a eu quatre enfants: Alejandrina, César, Iván Archivaldo et Jesús Alfredo.

D’un autre côté, le marié Édgar Cázares est le neveu de Blanca Margarita Cázares Salazar, surnommée «La Emperatriz del narco», lié à Ismael Zambada Garcia, chef et fondateur du cartel de Sinaloa.

Selon le gouvernement des États-Unis, Blanca Margarita fait partie d’un réseau de personnes qui ont des entreprises actives dans différents États du pays, principalement Sinaloa.

Parmi les entreprises figurent des magasins de vêtements, des maisons de change et des magasins d’importation, qui sont toujours actifs à Culiacán.

Dans le réseau des entreprises est également impliqué Victor Emilio Cázares, qui en janvier 2006 a été inculpé à San Diego de quatre chefs d’accusation: importation de drogue, activités criminelles organisées et blanchiment d’argent.

Cette participation a placé Emilio Cázares comme le grand chef financier au service du cartel de Sinaloa. Le 25 octobre 2016, l’homme a été condamné aux États-Unis à 15 ans de prison et au paiement de 10 000 000 USD.

