(Photo d’archive) Tabaré Vázquez lors d’une conférence de presse en tant que présidente de l’Uruguay, en décembre 2019 (REUTERS / Mariana Greif)

Dans le texte avec lequel Tabaré Vázquez a communiqué sa décision d’opposer son veto à la nouvelle loi sur l’avortement légal dans son pays, le président de l’Uruguay de l’époque a rappelé que la science a clairement montré que la vie commence dès la conception, que dans les pays où l’avortement est légal la pratique se naturalise et augmente, que le critère pour protéger une vie humaine ne peut pas être son utilité ou l’affection qu’elle suscite chez les autres »mais la valeur qui résulte de son existence même “, Quoi l’avortement n’est pas un acte médical et, enfin, que la loi était contraire aux principes constitutionnels et aux engagements internationaux pris par l’Uruguay.

Tous les fondamentaux qui faire écho au débat actuel en Argentine, ils valent donc la peine d’être rappelés.

Fin 2008, le large front uruguayen avait réussi à faire passer la légalisation de l’avortement au Parlement. Mais le président de la République à l’époque était Tabaré Vázquez, affilié au Parti socialiste, membre de la coalition de gauche. Vázquez, médecin de profession, avait clairement fait savoir à ses camarades du parti qu’il était opposé à cette initiative. Il a ensuite utilisé ses pouvoirs présidentiels pour opposer son veto à cette loi.

Des années plus tard, sous la présidence de José Mujica, la coalition de gauche uruguayenne a réussi à promulguer une loi qui restait ferme.

Tabaré Vázquez est revenu occuper la présidence de son pays de 2015 à 2020. Dans cette deuxième administration, il n’a pas touché à la loi. L’actuel président, Luis Lacalle Pou, du Parti national non plus, et aussi contre l’avortement. Mais il a annoncé une série de mesures pour décourager cette pratique: «Nous comprenons tous que l’Uruguay doit avoir une protection solide pour les enfants à naître, qu’il doit y avoir une politique de découragement des avortements, ce que l’Uruguay dans sa Constitution et Selon les pactes ratifiés, il comprend qu’il y a une vie depuis la conception et, en ce sens, un enfant qui n’est pas né a des droits », a-t-il dit.

Puis le texte intégral du veto de Tabaré Vázquez sur l’avortement:

Présidence de la République orientale de l’Uruguay

Montevideo, le 14 novembre 2008

Monsieur le Président de l’Assemblée générale:

Le pouvoir exécutif s’adresse à cet organe dans l’exercice des pouvoirs qui lui sont conférés par les articles 137 et suivants de la Constitution de la République aux fins de l’observation des chapitres II, III et IV, articles 7 à 20, du projet de loi par qui établit des normes relatives à la santé sexuelle et reproductive sanctionnées par le pouvoir législatif.

Les dispositions susmentionnées sont pleinement respectées pour des raisons de constitutionnalité et de commodité pour les motifs exposés ci-dessous.

Il existe un consensus selon lequel l’avortement est un mal social qui doit être évité. Cependant, dans les pays où l’avortement a été libéralisé, il a augmenté. Aux États-Unis, dans les dix premières années, il a triplé, et le chiffre est maintenu: le custom a été installé. La même chose s’est produite en Espagne.

La législation ne peut ignorer la réalité de l’existence de la vie humaine au stade de sa gestation, tout comme la science le révèle évidemment. La biologie a beaucoup évolué. Des découvertes révolutionnaires, telles que la fécondation in vitro et l’ADN avec séquençage du génome humain, montrent clairement qu’à partir du moment de la conception, il y a une nouvelle vie humaine, un nouvel être. À tel point que dans les systèmes juridiques modernes – y compris le nôtre – l’ADN est devenu le «test de la reine» pour déterminer l’identité des personnes, quel que soit leur âge, même dans des hypothèses de dévastation, c’est-à-dire lorsqu’elles ne sont pratiquement plus il ne reste rien de l’être humain, même après une longue période.

Le véritable degré de civilisation d’une nation se mesure à la manière dont elle protège les plus nécessiteux. C’est pourquoi les plus faibles doivent être davantage protégés. Parce que le critère n’est plus la valeur du sujet par rapport aux affections qu’il suscite chez les autres, ou l’utilité qu’il procure, mais la valeur qui résulte de sa simple existence.

Cette loi affecte l’ordre constitutionnel (Articles 7º, 8º, 36º, 40º, 41º, 42º, 44º, 72º et 332º) et les engagements pris par notre pays dans les traités internationaux, entre autres le Pacte de San José de Costa Rica, approuvé par la Loi Nº 15 737 du 8 du Mars 1985 et la Convention relative aux droits de l’enfant approuvée par la loi n ° 16137 du 28 septembre 1990.

En effet, des dispositions telles que l’article 42 de notre charte, qui exige expressément la protection de la maternité, et le pacte de San José de Costa Rica – également converti en droit interne pour réaffirmer son adhésion à la protection et à la validité des droits Humains – contient des dispositions expresses, telles que l’article 2 et l’article 4, qui obligent notre pays à protéger la vie humaine dès sa conception. De plus, ils vous accordent le statut de personne.

Si une loi peut être abrogée par une autre loi, il n’en va pas de même pour les traités internationaux, qui ne peuvent être abrogés par une loi interne ultérieure. Si l’Uruguay veut suivre une ligne politico-juridique différente de celle établie par la Convention américaine des droits de l’homme, il devrait dénoncer la Convention susmentionnée (article 78 de la Convention susmentionnée).

D’autre part, en réglementant de manière déficiente l’objection de conscience, le projet de loi approuvé génère une source de discrimination injuste envers les médecins qui comprennent que leur conscience les empêche de pratiquer des avortements, ni ne leur permet d’exercer la liberté de conscience de ceux qui changent d’avis et décide de ne plus les faire.

Notre Constitution Il ne reconnaît les inégalités devant la loi que lorsqu’elles sont fondées sur les talents et les vertus des personnes. Ici d’ailleurs, la liberté de pensée n’est pas respectée dans un domaine très profond et intime.

Ce texte aussi affecte la liberté d’entreprise et d’association, lorsqu’il impose des institutions médicales aux statuts approuvés selon notre législation, et qui fonctionnent depuis plus de cent ans dans certains cas, pour pratiquer des avortements, expressément contraire à ses principes fondateurs.

Le projet qualifie également à tort et de force, contre le bon sens, l’avortement comme un acte médical, ignorant les déclarations internationales telles que celles d’Helsinki et de Tokyo, qui ont été assumées dans la sphère du Mercosur, qui ont été expressément intériorisées. dans notre pays depuis 1996 et qui reflètent les principes de la médecine hippocratique qui caractérisent le médecin pour agir en faveur de la vie et de l’intégrité physique.

Selon l’idiosyncrasie de notre peuple, Il est plus approprié de rechercher une solution basée sur la solidarité qui permette de promouvoir la femme et son enfant, lui donnant la liberté de choisir d’autres voies et, de cette manière, de sauver les deux.

Il est nécessaire attaquer les vraies causes de l’avortement dans notre pays et qui découlent de notre réalité socio-économique. Il y a un grand nombre de femmes, en particulier des secteurs les plus pauvres, qui supportent seules le fardeau du foyer. Pour ce faire, la femme sans défense doit être entourée de l’indispensable protection solidaire, au lieu de faciliter l’avortement.

Le pouvoir exécutif salue cet organe avec sa très haute considération,

Dr Tabaré Vázquez

Président de la République

J’ai continué à lire:

Uruguay: quelle est la «politique de découragement des avortements» annoncée par Luis Lacalle Pou

Les sept mensonges meurtriers du gouvernement pour justifier son insistance à légaliser l’avortement