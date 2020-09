(.)

Le Miami Herald a présenté des excuses après avoir publié une chronique antisémite et raciste dans le cadre d’un encart payant dans sa publication sœur hispanophone, El Nuevo Herald.

Aminda Marqués González, rédactrice en chef et éditrice du Miami Herald et d’el Nuevo Herald, et Nancy San Martín, rédactrice en chef d’el Nuevo Herald, ont publié lundi les excuses pour l’inclusion du matériel.

La lettre indiquait qu’aucun d’eux n’avait lu l’encart publicitaire avant de le publier, ce qu’ils ont qualifié de «pénible» et décrit comme un «échec interne». Les éditeurs ont déclaré qu’une enquête initiale n’avait révélé aucun processus d’examen du contenu pour les suppléments payants.

«Il s’agit de l’un d’une série de défaillances internes sur lesquelles nous enquêtons afin d’éviter que cela ne se reproduise», ont écrit les éditeurs.

Le journal a déclaré qu’ils «avaient passé le week-end à passer en revue les numéros passés et qu’ils étaient consternés de découvrir de multiples exemples de commentaires antisémites et racistes depuis janvier».

«Un contenu qui ne répondrait jamais à nos normes éditoriales chez el Nuevo Herald et The Miami Herald», ont-ils ajouté.

Le supplément payant, nommé LIBRE, contenait des commentaires racistes et antisémites, notamment en disant que le peuple juif soutient «les voleurs et les incendiaires» et en comparant les manifestants de Black Lives Matter aux nazis, a rapporté le Washington Post.

Dans la lettre, les éditeurs ont déclaré qu’ils n’avaient pris connaissance du contenu offensant qu’après qu’un lecteur ait signalé la colonne vendredi.

«Non seulement el Nuevo Herald n’a pas vérifié le contenu de cet encart dans ses pages, mais il n’a pas non plus alerté les lecteurs sur son statut de publicité payante», a déclaré Maria Elena Lopez, première vice-présidente du Parti démocrate de Miami-Dade. , dans un rapport.

« Les lecteurs du Nuevo Herald ont été soumis à plusieurs pages de déchets pro-Trump, racistes, dénigrant les Afro-Américains et les Juifs », a-t-elle ajouté.

Le journal a déclaré qu’il était en train d’enquêter sur la relation commerciale du Miami Herald avec le LIBRE et qu’il partagera les conclusions de l’examen d’ici la fin de la semaine.

Ils ont également fait remarquer qu’ils avaient dit au LIBRE qu’ils «ne publieraient, n’imprimeraient ni ne distribueraient» à nouveau leur contenu et qu’ils examineraient tous les encarts payants et les processus pour leur inclusion dans le journal.

