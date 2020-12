Fabián Gutiérrez a été assassiné à Santa Cruz. Les assaillants voulaient vos dollars

La justice de Santa Cruz a confirmé la poursuite des trois accusés et détenus pour meurtre en juillet dernier à Fabian Gutierrez, l’ancien secrétaire particulier de Cristina Kirchner, et a confirmé que c’était un crime de «effectuer un vol visant à saisir une somme d’argent en dollars ».

Cela a été tenu par le juge des ressources de Santa Cruz Nelson Sanchez dans sa résolution de fin novembre dans laquelle il confirmait le traitement des Facundo Zaeta, Facundo, Gómez Chavez et Pedro Monzón, entre 18 et 23 ans, pour un crime passible de la seule peine de la réclusion à perpétuité: double Homicide qualifié pour cruauté et trahison, et pour préparer, faciliter, consommer ou cacher un autre crime ou pour en garantir les résultats ou pour rechercher l’impunité pour soi-même ou pour un autre ou pour ne pas avoir atteint le but proposé en tentant un autre crime.

Gutiérrez a été retrouvé le 4 juillet, enterré dans une maison du quartier Aeropuerto Viejo de la ville d’El Calafate. Il avait disparu depuis trois jours et les enquêteurs ont retrouvé le corps après les aveux de l’un des détenus dans l’affaire.

En novembre de l’année dernière, Gutiérrez avait été mis en examen pour blanchiment d’argent à cause des carnets de corruption. Le regretté juge Claudio Bonadio l’avait lié à l’argent des pots-de-vin d’hommes d’affaires que le chauffeur Oscar Centena avait détaillé dans son carnet et à son intention ultérieure de le faire paraître licite.

Gutiérrez avait travaillé dans le gouvernement de Santa Cruz lorsqu’il était en charge Nestor Kirchner. A son arrivée à la Présidence de la Nation, il est allé travailler à la Casa Rosada. Et il a été le secrétaire de Cristina Kirchner de décembre 2007 à janvier 2010.

Dans sa décision, le juge Sánchez a confirmé que l’accusation contre les trois détenus: «Les trois accusés mentionnés ci-dessus étaient présents sur les lieux du crime, je peux présumer qu’ils ont tous participé au passage à tabac jusqu’à ce que l’un d’eux, probablement Facundo Zaeta, ait provoqué la mort par étranglement ».

L’autopsie a révélé que Gutiérrez avait été battu avec un couteau et d’autres éléments, ce qui lui avait causé de nombreuses coupures, et étranglé, ce qui était la cause de sa mort. Le juge a conclu qu’il avait été «torturé pendant une longue période».

«Il ressort des preuves que les blessures causées à la victime, et qui ont par la suite déclenché sa mort, ne sont pas le résultat accidentel ou occasionnel du vol comme la défense prétend le faire apparaître. Ainsi, nous trouvons des éléments qui montrent qu’il y avait un plan élaboré parmi les accusés pour commettre un vol visant à saisir une somme d’argent en dollars que M. Fabián Gutiérrez aurait détenu à son domicile », a expliqué Sánchez sur le mobile. du crime.

Le magistrat a expliqué que les trois accusés avaient pris des choses à la maison de Gutierrez, dont 90 mille pesos qui n’ont pas été retrouvés. «Mais l’objectif principal n’a pas pu être atteint. Et soit à cause de cette situation frustrante, soit pour éviter d’être identifié, la décision a été prise de tuer la victime », a-t-il déclaré.

L’un des principaux éléments de preuve dans l’affaire est un cahier qui a été trouvé dans la maison de Saete avec des notes telles qu’une liste d’articles qui ont été retrouvés plus tard sur les lieux du crime, tels que des gants en latex et des sceaux; les phrases qui disaient “ne laisser aucune empreinte de pas” ou “ne pas montrer des parties du corps”; et des sommes d’argent.

La justice a déterminé que le plan de cambriolage de Gutiérrez était basé sur une séduction de Saeta pour connaître les mouvements de l’ancien fonctionnaire et trouver la meilleure façon de le réaliser.

Le juge Sánchez a rejeté toutes les propositions de défense, dont l’une devait être libérée, et avec sa résolution l’accusé ils ont pu être renvoyés à un procès oral et public.

