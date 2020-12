L’une des usines de l’entreprise à Avellaneda, Santa Fe (Pablo Lupa)

Le juge de faillite de Vicentin, Fabián Lorenzini, a ordonné l’intervention de la société agro-exportatrice de Santa Fe pendant 90 jours, une période qui pourrait être prolongée. Le contrôleur sera Andrew Shocron, l’un des contrôleurs proposés par le comité des créanciers, et le sous-auditeur devra être nommé par la province de Santa Fe.

La société, qui est entrée en défaut il y a à peine un an et deux mois plus tard, elle a été présentée lors d’un appel aux créanciers, avait été dans l’œil de la tempête après le président. Alberto Fernandez décide, à la mi-mai, d’intervenir et d’envoyer une proposition d’expropriation au Congrès.

Un mois et demi plus tard, et après de vives critiques et des manifestations dans tout le pays pour défendre la propriété privée, le président a reculé et annulé la DNU initiale.

«Nous avons ordonné l’abrogation du DNU 522/2020 qui ordonnait l’intervention de Vicentin SAIC pendant 60 jours. L’État national n’engagera pas de ressources publiques tant que l’actuel conseil d’administration reste dans l’entreprise, ni n’intégrera une fiducie partageant sa gestion “, a expliqué le président via Twitter. Or, Lorenzini semble renflouer l’idée du gouvernement, mais avec la différence que c’est une mesure qui est prise dans le cadre judiciaire de la demande de mise en faillite.

“L’entreprise n’a eu connaissance que de l’ordonnance du juge, la portée de la mesure est en cours d’analyse”, ont déclaré des proches de l’entreprise, qui a démissionné il y a quelques jours de la Bourse de Rosario, qui cherchait à enquêter sur son comportement commercial, professionnel et éthique. avec l’idée d’une éventuelle commission pour conduite répréhensible.

La décision du juge

Dans une longue décision, le juge examine la situation financière de l’entreprise depuis la demande d’assignation, décrit le processus de négociation (justifie ainsi, d’une certaine manière, le temps qu’il a fallu pour déterminer l’intervention) et examine des détails tels que la présentation du dernier bilan, la démission des désormais anciens administrateurs de la société (la majorité représentant la famille Vicentin) et la formation de la nouvelle direction.

Il mentionne également le «contexte actuel d’incertitude sur le passé et la direction actuelle de l’entreprise en crise» et qu’il a opté pour une intervention en raison de «l’omission récurrente et systématique de fournir des informations qui était exigée par ce tribunal».

Le juge a déterminé que Shocron servira de président virtuel du conseil d’administration. “Désormais, tout acte d’administration ou nécessitant une autorisation judiciaire préalable doit avoir son consentement exprès”, a-t-il déclaré.

La famille fait confiance au “sauvetage”

Il y a quelques jours, Infobae s’est entretenu avec celui qui était alors le nouveau président, Omar Scarel; avec Daniel Foschiatti, vice président; avec Stanislao Bougain, directeur titulaire, ainsi qu’avec l’ancien ambassadeur d’Argentine en Chine, Diego Guelar, qui avait rejoint l’équipe en tant que conseiller et avec la fonction d’apporter des connaissances sur le fonctionnement du marché intérieur, mais surtout sa relation avec l’extérieur.

“L’avenir de Vicentin n’est pas seulement dû à la restructuration de la dette, mais fondamentalement à regagner la confiance de tous les fournisseurs de matières premières, car sans céréales cette société n’a pas d’avenir”, Bougain assura alors.

«Ce sont les acteurs argentins qui devront participer à la solution, où les créanciers sont invités à capitaliser une partie de leurs dettes pour faire partie du capital et du nouveau Vicentin avec une majorité de capitales nationales. Mais aussi, compte tenu du fait que Vicentin est une partie importante du marché mondial des céréales et des huiles, cela ne signifie pas que nous n’envisageons pas la possibilité d’ajouter la présence d’un partenaire stratégique étranger », a-t-il ajouté.

Guelar a déclaré: «Nous avons besoin et espérons que l’Argentine croise la voie de la reprise l’année prochaine. Actuellement, nous observons différents éléments qui positionnent le pays dans cette situation. Et dans ce contexte, nous accompagnerons le développement de la nouvelle société ».

