Le 6 janvier, l’enregistrement d’un groupe clandestin massif dans le quartier de Mar del Plata à Punta Mogotes a alerté les autorités locales. La réunion a dépassé toutes les limites lorsque l’opération de police, après des plaintes répétées des voisins, est arrivée à la maison et a constaté qu’il y avait environ 500 personnes.

De ce fait, et après avoir été notifié par l’article 205 du Code pénal national, IK et LZ, tous deux de Rosario, ont été poursuivis pour être les organisateurs de la fête qui a culminé ce mercredi à 4h30 du matin.

La maison, située au 4200 avenue Martínez de Hoz, abritait cette nuit-là “la présence d’environ 500 jeunes entre 20 et 30 ans, qui consommaient de l’alcool et écoutaient de la musique forte».

C’est pourquoi le parquet fédéral n ° 2 de Mar del Plata, en charge du médecin Daniel Adler, a demandé après les événements l’enquête sur les deux, le détournement de leurs téléphones et une série de mesures de précaution.

Infobae il apprit que les jeunes de Rosario ne s’étaient pas connus auparavant. La maison a été louée par les deux, car elle a deux étages qui sont reliés par un escalier intérieur avec la partie supérieure, bien que les chambres soient indépendantes. Cependant, il a été corroboré que Ceux qui ont participé aux fêtes montaient et descendaient constamment, c’est pourquoi la Justice est sûre qu’ils se sont déroulés dans les deux endroits et de manière partagée.

Après avoir interrompu la réunion, dans l’arrière-cour de la maison, plus de vingt sacs de déchets noirs ont été trouvés avec des bouteilles de toutes sortes de boissons alcoolisées et des verres.

Les deux locataires ont quitté la maison le même 6 janvier après l’intervention municipale et provinciale. “Ils sont revenus à Rosario”, a confirmé une source proche liée au dossier avec Infobae. Ce média a également appris qu’il y avait deux voisins qui les ont dénoncés ce matin-là. L’un d’eux a fait remarquer que depuis le 29 décembre “ils faisaient des fêtes à la maison”.

Des groupes d’amis sont entrés ce jour-là et ont fait louer la maison jusqu’au 9 janvier. Cependant, ils ont laissé les clés à la porte et sont partis sans même les rendre à l’immobilier. C’est à partir de là qu’ils ont assuré qu’après chaque fête les jeunes payaient entre deux mille et trois mille pesos pour qu’une personne vienne nettoyer.

L’article 205 stipule que “quiconque enfreint les mesures adoptées par les autorités compétentes pour empêcher l’introduction ou la propagation d’une épidémie sera puni d’une peine d’emprisonnement de six mois à deux ans”.

Dans sa demande, le procureur Adler a compris que «l’organisation par les prévenus d’un événement massif comme celui qui nous convoque ici (une partie, sans aucun type d’autorisation ou de contrôle de l’Etat, dans une maison louée, pour un nombre important des personnes et en violation franche de la réglementation en vigueur) sans aucun doute impliquait un risque élevé de propagation de la maladie COVID 2019″.

Pour tous ces faits, il a demandé que les deux sont sommés de faire une déclaration d’enquête. Pour déterminer s’ils ont utilisé les réseaux sociaux pour communiquer ces types d’événements, le procureur a également insisté pour que leurs téléphones portables soient détournés.

En ce qui concerne les mesures de précaution, Adler a exigé que le juge émette un «par lequel il est interdit aux personnes nommées de s’absenter de leur domicile plus de 24 heures, sans autorisation préalable du tribunal suppléant ». Aussi que, “ne pouvant exclure, à titre d’hypothèse raisonnable, que l’organisation des parties clandestines en question ait rapporté d’énormes profits aux défendeurs, je demande au juge de l’affaire l’inhibition des actifs du nommé».

Là, il a ajouté: «Les enquêtés mettent non seulement en danger la santé publique, mais déclenchent également la dépense de ressources économiques et humaines considérables de l’État pour poursuivre leur persécution, qui devraient pouvoir être utilisées pour lutter contre la pandémie. Les mesures conservatoires à caractère patrimonial sont transcendantes aux fins d’éventuelles réparations et de recherche de solutions alternatives au conflit avec des dons aux hôpitaux publics de la ville ».

