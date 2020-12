Le sénateur Flavio Bolsonaro, fils du président brésilien Jair Bolsonaro. . / Joédson Alves / Archives

Brasilia, 14 décembre . .- Un juge de la Cour suprême du Brésil a inculpé lundi un ministre du gouvernement et le directeur de l’Agence de renseignement (Abin) pour des explications sur l’aide présumée apportée à la défense du fils aîné du président. Jair Bolsonaro dans une affaire de corruption.

Le magistrat Cármen Lúcia Antunes a accordé au ministre de la Sécurité institutionnelle, au général de l’armée à la retraite Augusto Heleno Ribeiro et au directeur d’Abin, Alexandre Ramagem, un délai de 24 heures pour clarifier la prétendue préparation de rapports destinés à guider les avocats. du sénateur Flavio Bolsonaro.

Le fils aîné du président a été formellement dénoncé devant la justice par le parquet pour les crimes d’organisation criminelle, de détournement de fonds, de blanchiment d’argent et de détournement pendant son mandat de député régional de Rio de Janeiro.

Selon un article du magazine Época, Abin a guidé Flavio Bolsonaro lors de l’organisation de sa défense dans cette affaire qui enquête sur un complot corrompu qu’il dirigeait, selon le ministère public, et dont le sénateur actuel a bénéficié.

Selon le parquet, le premier-né du chef de l’Etat s’est approprié pendant des années une partie ou la totalité du salaire des fonctionnaires embauchés frauduleusement pour son cabinet à l’Assemblée législative de Rio de Janeiro, puisqu’en réalité ils n’exerçaient aucune fonction.

Dans ce contexte, le magazine Época a affirmé dans un rapport publié vendredi dernier que les agents Abin, les services secrets de l’Etat brésilien, avaient préparé des documents avec des “instructions” pour la défense de Flavio Bolsonaro afin qu’il puisse se débarrasser des accusations , ce qui pour le moment ne s’est pas produit.

Après la publication de la nouvelle, quatre partis d’opposition au gouvernement ont demandé au bureau du procureur général d’enquêter sur les événements, qui un jour plus tard a annoncé qu’il le ferait.

Le ministre a déjà démenti Época dans une note officielle, dans laquelle il a nié tout mouvement en faveur du sénateur et a qualifié les documents révélés par la publication de “faux”.

Cependant, la juge Antunes a affirmé dans sa décision que les soupçons concernant Abin sont «sérieux» et qu’il existe une jurisprudence consolidée qui interdit l’utilisation d’organismes publics à des fins personnelles, devant laquelle elle a demandé des éclaircissements à ceux mentionnés.

Dans une note commune, le ministère de la Sécurité institutionnelle et l’Agence de renseignement ont déclaré qu ‘«ils attendront la notification» de la décision pour «répondre dans les délais prévus» par le magistrat de la Haute Cour.