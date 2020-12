La CFE avait entériné par l’intermédiaire de la CRE une augmentation significative des tarifs facturés aux entreprises d’énergie propre (Photo: Daniel Becerril / .)

Un juge fédéral au Mexique a accordé la première protection du genre pour les entreprises d’énergie propre d’arrêter la hausse des tarifs payés par ces entreprises pour utiliser le réseau de transport du Commission fédérale de l’électricité (CFE).

“Seulement. La justice de l’Union protège et protège Eólica Tres Mesas et Eólica Tres Mesas 2 ″, indiqué dans un arrêt consulté par Infobae Mexique de la deuxième cour de circuit collégiale en matière administrative, spécialisée dans la concurrence économique, la radiodiffusion et les télécommunications, avec résidence à Mexico et juridiction dans tout le pays.

L’amparo, précise la résolution, est «contre RES / 893/2020 et le Avis divulguant les frais de service de transport pour les sources d’énergie renouvelables ou cogénération efficace par niveau de tension, aux prix de 2018 »publié au Journal Officiel de la Fédération (DOF) en juin dernier.

La résolution du juge fédéral n’a pas encore été publiée, il reste donc à voir l’ampleur de ses effets (Photo: Cuartoscuro)

Cependant, les effets de l’amparo n’ont pas encore été publiés par le juge fédéral jusqu’à présent, donc l’étendue de la protection qu’auront les entreprises et l’impact général que souffrira l’augmentation décrétée par la CFE et qui ont été approuvées par le Commission de régulation de l’énergie (CRE).

Cette décision du juge rejoint celle qui avait déjà été prise par la deuxième cour collégiale Circuit en Affaires Administratives, Spécialisé Concurrence Economique, Radiodiffusion et Télécommunications début juillet dernier.

A cette époque, les magistrats ont annulé la décision d’un juge qui avait refusé de stopper l’augmentation des taux payés par les entreprises de énergies propres utiliser le réseau de transport CFE et a accordé une suspension provisoire à une entreprise en désaccord.

La pluie d’appels contre la politique énergétique d’AMLO a contraint les tribunaux à suspendre et à protéger les entreprises du secteur des énergies renouvelables (Photo: Cuartoscuro)

Cependant, Oui, vous devez payer les frais dérivés qui vous correspondent à la société Eólica el Retiro, SAPI de CV sans considérer le «tarif avantageux». En outre, la Cour a précisé que toutes les autorités, dans le cadre de ses attributions, “sont tenus de se conformer à la suspension provisoire accordée, même dans le cas où ils n’auraient pas été qualifiés de responsables »et, afin de ne pas créer de vide réglementaire lors de l’application de la mesure conservatoire, doit appliquer les dispositions en vigueur avant les augmentations.

Les hausses de prix, ont fait valoir les magistrats, notamment avec des augmentations aussi élevées, calculées à hauteur de 900% selon le Conseil de Coordination des Entreprises (CCE), “ont un impact inflationniste non seulement dans le coût de la production d’électricité, mais aussi dans tous les biens ou produits finaux et intermédiaires avec lesquels les centrales électriques qui produisent de l’électricité à partir de sources d’énergie renouvelables sont liées.

Celles-ci incrémentsIls ont averti Ils ne seront pas absorbés par les titulaires desdits contrats, mais seront transférés aux utilisateurs finaux de chaque bien ou produit avec lequel ils sont liés. “Cet effet inflationniste brutal pourrait entraîner une série de conséquences qui transcendent non seulement ces détenteurs, telles que le caractère irréalisable des projets, le manque de capacité à être compétitif sur leurs marchés”, avait alors détaillé la Cour.

En juillet, un tribunal collégial avait déjà accordé une suspension des “tarifs” de la CFE (Photo: Mario Arturo Martínez / .)

De plus, ils ont indiqué que autre effet de cette augmentation «brutale» et non progressive des tarifs du service de transport électrique il se peut que ceux qui souhaitent entrer dans le secteur de l’électricité pour produire de l’électricité avec des sources d’énergie propres ne le fassent plus ou que ceux qui l’exploitent abandonnent leurs projets, «ce qu’il est préférable d’éviter pour se conformer à la transition vers l’utilisation de technologies et de carburants plus propres».

Tout ce qui précède, de l’avis de cette Cour, pourrait signifier un recul dans les progrès que l’État mexicain doit poursuivre en termes de transition vers les énergies renouvelables et dans le respect de ses engagements internationaux en matière de protection de l’environnement.

Et est-ce que le gouvernement de Andrés Manuel López Obrador a ouvert un front dans le secteur de l’énergie ces derniers mois, notamment à travers le Cenace (Centre National de Contrôle de l’Energie) et le Secrétariat de l’Energie (Sener), qui ont publié des accords pour bloquer l’arrivée des entreprises d’énergies renouvelables sur le marché mexicain de l’électricité, en plus des augmentations de la CFE, qualifiée par ses critiques comme “électroline».

L’administration actuelle cherche à renforcer ses entreprises productives, Pemex (Petróleos Mexicanos) et CFE, mais les entreprises privées ont répondu par un barrage d’injonctions, dont beaucoup ont eu des effets à différents niveaux.

AMLO a subi des revers de plus en plus importants devant les tribunaux concernant sa politique énergétique (Fotoarte: Steve Allen / Infobae México)

Juste à la mi-novembre, l’administration López Obrador a subi un nouveau revers retentissant devant les tribunaux: Greenpeace a obtenu un amparo contre deux décrets énergétiques Quoi empêché l’entrée de projets d’énergie propre au système électrique du pays.

«Greenpeace Mexique a remporté l’amparo contre le Accord pour garantir l’efficacité, la qualité, la fiabilité, la continuité et la sécurité du réseau électrique national, publié par le Centre National de Contrôle de l’Energie (Cenace) et la Politique de Fiabilité, Sécurité, Continuité et Qualité dans le Système National d’Electricité du Secrétaire à l’énergie», L’organisation spécifiée dans une déclaration.

“L’arrêt de la Cour invalide tous les deux instruments juridiques, éliminant ainsi le blocus aux projets d’énergie renouvelable à n’importe quelle échelle », ont-ils souligné.

L’organisation a également affirmé que cette décision ouvre la possibilité au Sener de retourner sa politique énergétique et de miser sur les énergies renouvelables au lieu de continuer à privilégier les énergies fossiles. “Nous espérons que son propriétaire Rocío Nahle acceptera de nous rencontrer pour écouter les propositions de la société civile”, a conclu l’expert.

PLUS SUR CE SUJET

La Cour fédérale n’était pas d’accord avec le juge et a arrêté l’augmentation des tarifs de la CFE pour une entreprise d’énergie propre

Un juge fédéral a suspendu temporairement l’augmentation des tarifs de CFE pour une entreprise d’énergie renouvelable

CFE a accusé Iberdrola de ne pas avoir respecté les contrats d’électricité jusqu’à 10000 millions de pesos

Les accords AMLO qui empêchaient l’entrée d’énergies propres au Mexique ont été invalidés: Greenpeace a obtenu la protection