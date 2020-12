Depuis 2013, il est également président du «système interinstitutionnel de contrôle des prisons»

Le juge Gustavo Hornos était en charge de la présidence de la Chambre fédérale de cassation pénale en 2021. Jusqu’à présent, il occupait la première vice-présidence. Avec la nomination de Hornos au 1er janvier, la propriété de Angela Ledesma, qui reviendra ainsi intégrer l’une des chambres de la plus haute juridiction.

Outre Hornos et Ledesma, la Cassation est composée des juges Ana María Figueroa, Daniel Petrone, Diego Barroetaveña (Salle I); Alejandro Slokar, Guillermo Yacobucci, Carlos Mahiques (salle II); Eduardo Riggi, Liliana Catucchi, Juan Carlos Gemignani (salle III); et Mariano Borinsky et Javier Carbajo (Salle IV).

Après avoir été choisi par ses collègues à la tête de la plus haute juridiction pénale du pays pendant un an, le juge Hornos a remercié le prix, souligné la responsabilité qu’implique le poste et souligné qu’il travaillera au renforcement des institutions et notamment à accroître la confiance. dans le pouvoir judiciaire.

Comme indiqué, Hornos a souligné «la nécessité de consolider les progrès technologiques et de poursuivre l’amélioration continue du système de gestion pour améliorer le service de justice, en facilitant l’accès avec transparence pour les avocats et la société dans son ensemble. Il a insisté sur la recherche “des conditions pour la délivrance de peines plus rapides et éviter des retards injustifiables”.

Hornos a été secrétaire fédéral en 1984, par concours, et l’une des causes majeures dans lesquelles il a travaillé a été la réouverture du processus d’assassinat du général chilien. Carlos Prats González et sa femme, dans laquelle l’agent des renseignements chiliens a été identifié et accusé d’être responsable Arancibia Clavel. En 2004, l’affaire a atteint la Cour suprême, qui a déclaré que les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles, ce qui a limité le procès et la condamnation de cet agent.

Dès qu’il est devenu procureur fédéral, il a fait une descente dans le bâtiment de l’Avenida Inmigrantes 1950, dans le cadre d’une enquête sur une association illicite pour commettre une fraude d’un million de dollars à son détriment, qui serait composée de juges, d’avocats et d’experts. Elle a également nécessité l’ouverture d’une affaire connue sous le nom de “Swiftgate”, un scandale du gouvernement Menem. Promu procureur devant la Chambre fédérale, en remplacement Luis Moreno Ocampo, a dénoncé le marchand d’armes Monzer Al Kassar – condamné dans cette affaire – et incité à l’extradition de trafiquants de drogue.

Depuis mars 1995, Hornos est membre de la Chambre de cassation pénale et à partir de là, a établi une jurisprudence sur des questions majeures telles que la capacité du plaignant à accuser devant le tribunal, l’aspect objectif de l’impartialité des magistrats, le droit de faire appel de la deuxième phrase. instance et la portée du contrôle des décisions importantes par le biais de l’appel, qui ont ensuite été reçues par la Cour suprême de justice de la Nation dans les arrêts «Santillán», «Llerena», «Duarte» et «Casal».

En tant que juge de la chambre IV, il a ratifié les sentences du juge Miguel Trovato ou de l’ancien secrétaire à l’environnement Maria Julia Alsogaray. De plus, des causes tragiques telles que “Cromañón”, LAPA et Río Tercero.

Sa signature est également sur la décision qui a ordonné la ouverture de l’instruction de la plainte du procureur Alberto Nisman présenté quelques jours avant sa mort. Ou dans la décision de confirmer le détention préventive de l’affaire des Combustibles pétroliers. Et dans la ratification de la condamnation de l’affaire Ciccone, où Amado Boudou Il a été condamné à 5 ans et 10 mois de prison et cela a été confirmé par la Cour suprême.

En plus d’intervenir dans des causes telles que Tandanor ou Banco Mayo, dans l’affaire «IBM-DGI», il a élaboré la thèse juridique selon laquelle les cas graves de corruption sont imprescriptibles sachant qu’elles constituent une attaque contre l’ordre démocratique. Depuis 2013, il est également président du «système interinstitutionnel de contrôle des prisons» chargé de surveiller toutes les prisons fédérales du pays.

