15 minutes. Un juge a ordonné vendredi au gouvernement du président des États-Unis, Donald Trump, de restaurer dans son intégralité l’Action différée pour les arrivées d’enfants (DACA), un programme qu’il voulait suspendre et qui protège des centaines de milliers de personnes de l’expulsion. les jeunes immigrés.

L’ordonnance du juge Nicholas Garaufis du district oriental de New York lie le département de la sécurité intérieure pour rouvrir le programme pour de nouvelles applications. C’est une possibilité que l’administration Trump a éliminée en échouant dans sa tentative d’abroger le programme créé par Barack Obama en 2012.

Dans sa décision dans l’affaire “Batalla Vidal v. Wolf”, le tribunal a également déterminé que la DACA devait revenir à la façon dont elle était avant la tentative du gouvernement Trump d’annuler la protection de l’immigration en septembre 2017, date à partir de laquelle le programme ne reçoit pas de nouvelles demandes, selon l’un des avocats de la défense des rêveurs, Karen Tumliun, du National Immigration Law Center.

Le juge leur a également ordonné d’afficher qu’ils acceptaient les demandes DACA, les demandes de renouvellement et le permis de voyage. Ce dernier vous permet de quitter le pays et de revenir légalement dans les conditions qui existaient avant la tentative infructueuse du gouvernement.

Républicains contre DACA

Ce même avis devrait préciser que les quelque 66 000 demandes de renouvellement d’un an DACA émises après la note de service du Department of Homeland Security de cet été modifiant le programme seront automatiquement prolongées à deux ans.

Le programme DACA a protégé des milliers de jeunes de la déportation depuis sa création en 2012 et leur a permis d’étudier, de travailler et de voyager. est doit être rétabli à l’échelle nationale à ce qu’il était avant septembre 2017, lorsque l’administration Trump a annoncé sa fermeture.

Garaufis a déterminé en novembre dernier que le secrétaire par intérim du Département de la sécurité intérieure, Chad Wolf, avait assumé illégalement ce poste. Il a donc invalidé toutes les dispositions du mémorandum signé par lui cet été.

Le juge avait déjà averti l’administration Trump qu’elle ne pouvait pas créer ses propres lois et a déclaré que ses attaques contre ce programme constituaient une “utilisation triste et inappropriée de l’autorité exécutive présumée pour refuser aux bénéficiaires du DACA et à ceux qui en sont éligibles. pour exercer vos droits “.

Après que Trump a abrogé le DACA, plusieurs bénéficiaires du programme ainsi que l’organisation «Make the Road New York» ont contesté la décision, une affaire confiée au juge Garaufis et qui a par la suite atteint la Cour suprême, qui avait également ordonné de restaurer le programme.

Mais il y a toujours des litiges en cours intentés par des procureurs généraux des États républicains contre le DACA. Pour cette raison, on s’attend à ce qu’il y ait des développements judiciaires futurs.

Dans ce contexte, le président élu, Joe Biden, a promis que l’une des premières choses qu’il fera après son arrivée à la Maison Blanche le 20 janvier 2021 est de promouvoir une législation garantissant un statut d’immigration permanent aux «rêveurs».