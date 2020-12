15 minutes. Le juge du tribunal de district de Columbia, Emmet Sullivan, a officiellement rejeté le dossier contre l’ancien conseiller américain à la sécurité nationale Michael Flynn mardi après une grâce accordée par le président Donald Trump pour son plaidoyer de culpabilité dans 2017, lorsqu’il a reconnu avoir menti à la police fédérale américaine (FBI).

Cependant, Sullivan a précisé qu ‘«un pardon ne rend pas nécessairement l’accusé« innocent »», mais plutôt «en fait, la Cour suprême a reconnu que l’acceptation d’un pardon implique une« confession »de culpabilité».

En ce sens, le juge a expliqué que comme “la loi reconnaît le pouvoir du président de pardonner, la chose appropriée est de rejeter cette affaire comme discutable”.

“L’histoire de la Constitution, sa structure et l’interprétation par la Cour suprême du pouvoir de clémence montrent clairement que la décision du président Trump de gracier M. Flynn est une décision politique et non légale”, souligne Sullivan dans un rapport de 43 pages.

Mensonges

Flynn n’était à la Maison Blanche que quelques semaines et a démissionné au début de 2017.

La démission est intervenue après qu’il a été rendu public qu’il a menti à deux reprises sur les conversations qu’il a eues avec l’ambassadeur de Russie à Washington, Sergei Kisliak, en décembre 2016 au sujet de l’administration Obama, à la veille de la prise de pouvoir de l’administration Obama. Donald Trump.

Vous savez ce que @realDonaldTrump Vous, votre famille et toute notre nation avez beaucoup souffert et cela doit cesser. Le peuple américain mérite un bien plus grand respect de la part des institutions de notre propre gouvernement et des médias! Merci et que Dieu bénisse l’Amérique 🙏🇺🇸 https://t.co/m7u4ui23wm – General Flynn (@GenFlynn) 8 décembre 2020

Il a par la suite plaidé coupable de ces événements, mais a par la suite reculé et tenté de faire classer son cas. Dans un geste controversé, le ministère américain de la Justice a abandonné les charges retenues contre lui au printemps.

«M. Flynn n’est pas n’importe qui; il était le conseiller à la sécurité nationale du président, c’était clairement une position de confiance, qui affirmait avoir oublié, en moins d’un mois, qu’il avait personnellement demandé une faveur à l’ambassadeur de Russie qui sapait la politique. du président sortant avant l’entrée en fonction du président élu », a écrit Sullivan.

En mai, Sullivan s’est déjà heurté au ministère de la Justice après avoir refusé de signer une motion pour rejeter le procès contre le conseiller. Cela est venu après que l’administration Trump a justifié qu’elle avait été trompée en mentant aux agents du FBI.

Flynn est devenu un exemple des efforts répétés de Trump pour saper l’enquête sur ses liens avec la Russie.