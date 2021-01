01/11/2021 Chenoa arrive à la gare d’Atocha EUROPE ESPAGNE SOCIEDAD J.RAMON GUISADO

MADRID, 11 ANS (CHANCE)

Après la finale tant attendue de “ Tu cara me suena ” dans laquelle Jorge González a remporté la statuette du vainqueur, une partie du jury du programme et certains des candidats sont revenus à Madrid plusieurs jours en retard en raison des conséquences de la tempête Filomena Cela a laissé la ville pratiquement isolée. A cette occasion, Chenoa, Lolita Flores, Mario Vaquerizo et Yolanda Ramos sont arrivés à la station ornithologique de Madrid après un voyage un peu compliqué au cours duquel ils ont dû dévier vers Valence pour rentrer chez eux. «Nous avons été piégés à Barcelone, pas dans le désert, nous ne pouvons pas nous plaindre», a reconnu Lolita à son arrivée dans la ville. Malgré tout, elle a reconnu qu’elle a pu profiter de ces journées entourées d’amis: “Très bien, j’ai beaucoup d’amis à Barcelone, même si le couvre-feu était jusqu’à 22h00 nous avons été ensemble, ce n’est pas non plus pour le théâtre.” Fuyant le sujet d’Isabel Pantoja et son possible déménagement au Mexique, Lolita dit avec ironie: “Je vais rester ici pour le moment. J’espère rentrer à la maison.” De son côté, Chenoa est arrivée en ville avec un look des plus hivernaux. et reconnaissant qu’il voulait revoir son partenaire Miguel Sánchez Encinas: “Un peu de temps oui, je veux le voir.” Avec ses projets de mariage pour 2021 toujours en suspens, Chenoa avoue ironiquement: “Nous verrons petit à petit. Je pense en ce moment à voir comment je rentrerai à la maison.” Se vantant du sens de l’humour qui le caractérise, Vaquerizo a commenté que le voyage avec ses compagnons n’avait pas été mal du tout: “Le voyage en bonne compagnie, les adversités s’entendent beaucoup mieux avec ces compagnons, avec Yolanda, Lolita, avec tout le monde * Nous sommes très bien.”