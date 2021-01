Le Kazakhstan se rend aux urnes ce dimanche pour des élections législatives qui donneront la victoire au parti au pouvoir, en l’absence de la seule formation d’opposition autorisée dans ce pays autoritaire et riche en pétrole d’Asie centrale.

Le président Kasim-Jomart Tokayev, 67 ans, a promis des réformes politiques depuis son élection il y a deux ans avec le soutien de son prédécesseur, Nursultan Nazarbayev, qui a démissionné de manière inattendue en 2019 après près de trois décennies au pouvoir.

Dans l’ombre, Nazarbayev, 80 ans, conserve une influence considérable et des fonctions clés, comme la présidence du puissant parti majoritaire, Nur Otan.

Cette dernière compte 800 000 membres au Kazakhstan, ancienne république soviétique quatre fois plus grande que la France mais avec seulement 19 millions d’habitants.

Outre Nur Otan, quatre autres partis participent aux élections de dimanche qui renouvelleront la chambre basse du Parlement. Aucun d’eux n’est hostile au pouvoir.

– Boycotter –

Le Parti national-social-démocrate (NSDP), qui se déclare dans l’opposition malgré des voix critiques qui le mettent en doute, a annoncé en novembre qu’il ne se présenterait pas aux élections en tant que «protestation».

La fille de Nursultan Nazarbayev, Dariga Nazarbayeva, 57 ans, est candidate au parti Nur Otan. L’année dernière, elle a été démise de ses fonctions de présidente du Sénat, poste pour lequel elle remplacerait le chef de l’Etat en cas de vacance du pouvoir.

Sa révocation, sans explication officielle, a été attribuée à une décision du président Tokaïev et a été interprétée comme le signe d’une éventuelle lutte politique entre ce dernier et le clan Nazarbayev.

Mais Kasim-Jomart Tokayev couvre souvent son mentor et son prédécesseur d’éloges, ainsi que la défense de ses décisions stratégiques. Et les deux hommes sont apparus ensemble, en novembre, à un congrès de Nur Otan.

Grâce à sa richesse en minéraux et en hydrocarbures, le Kazakhstan est un pays prospère et entretient de bonnes relations avec l’Occident et ses voisins: la Chine et la Russie.

Selon la Banque mondiale, le PIB du Kazakhstan devrait baisser de 2,5% en 2020, la première récession du pays depuis deux décennies, en raison de la crise des coronavirus.

– “Spectacle stérile” –

Dans un État dirigé par l’autoritarisme depuis son indépendance en 1991, peu de voix critiques expriment leur mécontentement.

Lors des trois dernières élections, le parti NSDP n’a pas réussi à entrer au Parlement. Cette année, il a décidé de boycotter les élections.

L’ancien oligarque et opposant en exil Mukhtar Abliazov a appelé à voter pour le NSDP et après que cette formation se soit retirée de la course électorale, il a demandé le vote pour le parti pro-gouvernemental Ak Jol, dans le but d’affaiblir la majorité dans le pays. pouvoir.

Selon l’opposition, les autorités ont fait pression sur les militants de l’opposition faisant campagne pour Ak Jol, notamment en leur infligeant des amendes pour avoir distribué des tracts.

Selon le politologue kazakh Talgat Mamiraimov, les élections de dimanche sont «un spectacle stérile».

Le leader historique Nazarbayev ne veut «garantir ses intérêts politiques et économiques» que par le biais du parti Nur Otan, précise l’expert.

Dans la capitale Nur-sultan, l’ancien Astana rebaptisé en l’honneur de l’ancien président kazakh, Madiyar dit qu’il ne votera pas.

“Je ne pense pas que le vote va changer beaucoup de choses”, a déclaré à l’. l’étudiante de 18 ans, qui n’a pas voulu donner son nom de famille.

Sonia Sartayeva, retraitée, ne sait pas si elle paiera en raison de la température glaciale (-30 degrés) qui frappe la capitale cette semaine et des risques du nouveau coronavirus.

Les bureaux de vote ont ouvert à 7h00 (01h00 GMT) et fermeront à 20h00. Les premiers sondages officiels seront publiés dans la nuit.

