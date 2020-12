Larroque et Kicillof, ensemble dans une tournée électorale. Aujourd’hui, ils ont soutenu Boudou

Le kirchnérisme est venu défendre l’ancien vice-président Amado Boudou après que la Cour suprême a confirmé les condamnations dans l’affaire Ciccone.

Le Gouverneur de la Province de Buenos Aires, Axel Kicillof, et le Ministre Camper du Développement de la Communauté de Buenos Aires, Andrés Larroque, ont été les premiers dirigeants à exprimer leur rejet de la décision de la plus haute cour.

Larroque a qualifié le verdict de “inouï”. “La décision de la Cour contre Boudou est inouïe” et “évidemment politique”, a souligné le responsable provincial.

Comme il l’a dit, «l’affaire contre Boudou est en proie à des irrégularités qui sont publiques et notoires». “L’ensemble de la société et la Cour auraient bénéficié d’une révision de l’ensemble du processus judiciaire”, a déclaré le ministre d’Axel Kicillof dans des déclarations à la radio El Uncover.

Et il a dit: “Amado n’est pas pardonné d’avoir récupéré les fonds des travailleurs et s’est retrouvé avec une grande entreprise.”

Le gouverneur Kicillof a lié la décision à la «loi» qui assure le kirchnérisme qui existe contre lui. “Cas armés, condamnations à la truite, faux témoins. Rien de juste ne peut en sortir», A publié le président de Buenos Aires dans son compte du réseau social Twitter.

Et il a ajouté: «Nous avons besoin de justice. Assez de persécution politique. Le «droit» doit prendre fin. #WithAmadoNo ».

La Cour suprême a rejeté ce jeudi tous les recours présentés dans l’affaire Ciccone et a ainsi laissé le peine de 5 ans et 10 mois pour l’ancien vice-président Amado Boudou qui avait dicté une audience en 2018. Pour ce scandale, ils avaient également été condamnés José María Núñez Carmona, Nicolás Ciccone, Alejandro Vandenbroele (le seul qui n’a pas fait appel), Rafael Resnick Brenner et Guido Forcieri.

L’ancien vice-président avait été condamné pour des crimes de corruption passive (recevoir des pots-de-vin) et des négociations incompatibles avec la fonction publique. Les juges du TOF 4 l’ont également disqualifié d’occuper une fonction publique à vie et ont ordonné son arrestation immédiate pour l’achat de la taille-douce Ciccone par The Old Fund, une société écran qui avait Vandenbroele comme visage visible.

Son ami et partenaire José María Núñez Carmona a été condamné à 5 ans et 6 mois de prison et l’homme d’affaires Nicolás Ciccone à 4 ans et 6 mois pour le crime de corruption active. Le tribunal a également condamné le repentant Alejandro Vandenbroele à 2 ans de prison, Rafael Resnick Brenner (ancien fonctionnaire de l’AFIP) à 3 ans et l’ancien chef de cabinet du ministère de l’Économie Guido Forcieri à 2 ans et six mois. Les deux derniers ont été condamnés en tant que participants nécessaires au crime de négociations incompatibles avec la fonction publique.

Les condamnations ont été confirmées l’année dernière par la chambre IV de la chambre de cassation, de sorte que les moyens de défense ont été portés devant la Cour suprême. En plus de la manœuvre de “sauvetage” de Ciccone Calcográfica, les juges Gustavo Hornos, Mariano Borinsky et Javier Carbajo ont estimé qu’il était prouvé que le groupe dirigé par Boudou avait manipulé au moins trois agences étatiques à des fins personnelles: la Monnaie, l’AFIP, et la Commission nationale pour la défense de la concurrence.

Tous les appels étant rejetés, Boudou n’est plus innocent pour l’affaire Ciccone. Le dossier va maintenant au juge d’exécution Daniel Obligado, le même qui en avril a accordé le domicile à l’ancien vice-président et à son associé. Dans l’environnement de Boudou, ils soutiennent que les circonstances «n’ont pas changé», il devrait donc continuer à purger sa peine à la maison.

Larroque a précisé ce vendredi que l’ancien vice-président maintient le soutien du Kirchnerisme: “Pour nous, Amado est un partenaire extrêmement précieux.” Et il a approfondi: “Nous avons récupéré le système de retraite par décision de Cristina, mais celui qui a apporté l’idée était Amado et ils ne lui pardonnent pas.”

L’ancien vice-président n’habite plus à Barracas: pendant la quarantaine, il a demandé l’autorisation d’emménager dans une maison.

Le déménagement était sa seule sortie à l’étranger. Pendant la pandémie, sa vie s’est concentrée sur ses deux enfants jumeaux. Il passe également une bonne partie de son temps à étudier l’histoire et le français. “C’était toujours une machine à lire et avec cette situation bien plus encore”, a déclaré quelqu’un de l’environnement à ce média.

Boudou a déjà été détenu trois fois. La première fois, c’était le 3 novembre 2017, lorsque la préfecture l’a surpris dans son département de Puerto Madero avec un ordre du juge Ariel Lijo. Il est ensuite retourné en prison en août 2018, à la suite de la condamnation du Tribunal Oral Fédéral 4 pour l’affaire Ciccone. Cette période a duré jusqu’au 11 décembre de cette année-là, lorsque ce même tribunal, avec une composition différente, a décidé de lui accorder sa libération après avoir payé 1 million de pesos et placé une cheville électronique avec GPS. Sa troisième visite au complexe pénitentiaire d’Ezeiza a commencé le 18 février de l’année dernière, après une décision de la Chambre de cassation qui a décidé de révoquer sa libération.

En avril dernier, le juge Daniel Obligado lui a accordé l’assignation à résidence au milieu de l’urgence sanitaire due au coronavirus. «Le contexte mondial actuel d’urgence sanitaire dû au covid 19, bouleverse certainement pratiquement toutes les lignes directrices des relations interpersonnelles, affectant ainsi la mise en œuvre des objectifs comportementaux assumés par le plexus normatif de l’exécution des peines (loi 24.660), qui bref, ils réussissent à réussir l’insertion sociale de celui qui est condamné, une fois leur pleine liberté retrouvée », a écrit ce magistrat.

Quatre mois plus tard, le partenaire et ami de Boudou, José María Núñez Carmona, a également bénéficié de la détention à domicile de poursuivre sa détention dans une maison de la ville de Mar del Plata.