“Un Noël sans prisonniers politiques.” Sous ce slogan, le kirchnérisme a défilé dans l’après-midi d’aujourd’hui pour réclamer devant les tribunaux la situation judiciaire de l’ancien vice-président. Bien-aimé Boudou, la référence de Tupac Amaru Chambre Miracle et l’ancien secrétaire aux transports Ricardo Jaime, parmi d’autres dirigeants de Kirchner arrêtés pour diverses causes de corruption.

Convoquée par Fernando Esteche et Luis D’Elía, il y a eu une concentration sur l’Avenida de Mayo et le 9 de Julio, ce qui a causé des inconvénients dans le trafic, pour atteindre plus tard les tribunaux. La manifestation a débuté à 16 heures et a eu lieu après l’arrêt de la Cour suprême de justice qui a laissé définitives les peines dans l’affaire Ciccone, dans laquelle Boudou est condamné, et la cassation a validé les déclarations des repentants dans l’affaire des cahiers.

La marche était dirigée par le groupe Miles, conduit par D’Elía. Plusieurs organisations ont défilé derrière eux comme le CTA, Peronismo Militante, Aníbal Verón, ATE Mercado Central, Corriente Peronista et Frente Trabajo y Dignidad Milagro Sala, entre autres. Un groupe appelé Militance populaire portait les noms de cinq «prisonniers politiques» pour lesquels il réclamait leur liberté, Jones Huala, Amado Boudou, Julio de Vido, Milagro Sala et le D’Elía susmentionné.

Le Cámpora a également participé à l’appel: au début de la manifestation, et bien en arrière-plan, quelques drapeaux du groupe kirchneriste se sont démarqués. D’autres groupes liés au gouvernement qui ont tendance à se mobiliser, comme le mouvement Evita ou les visages infinis du CTEP, n’étaient pas présents.

Lors de la réclamation, le Metrobús est resté coupé pendant plusieurs minutes, tandis que le trafic était dirigé vers les côtés Cerrito et Carlos Pellegrini. Les avenues Córdoba et Corrientes n’ont pas été coupées, sauf lors des manifestations. Il n’y a jamais eu plus de cinq blocs consécutifs de manifestants qui se tenaient d’un côté et de l’autre du 9 de juillet, et le manque de «chants» politiques a attiré l’attention.

La marche ressemblait plus à une formalité à remplir, une obligation qui ne suscitait pas beaucoup d’intérêt, encore moins mystique. Parmi les leaders qui ont participé, il était possible de voir Esteche, Hugo Yasky, les députés nationaux Eduardo Valdes et Mara Brawer, “Beto” Pianelli, et Alejandra Minnicelli, l’épouse de l’ancien ministre Julio de Vido, entre autres.

À la fin, sur la place devant les tribunaux, un très brève cérémonie religieuse par le père «Paco» Oliveira, bien qu’on ne puisse pas dire non plus que ce fût une messe, puisqu’il n’offrait pas la communion.

Avec cette mobilisation, le kirchnérisme a une fois de plus renforcé les accusations de «droit» contre la justice, conformément à la lettre publiée par la vice-présidente Cristina Kirchner avec de vives critiques de la plus haute instance judiciaire du pays.

À la suite des questions récurrentes adressées à la justice par l’ancien chef de l’État, les députés de la Coalition civique, qui répondent à Elisa Carrió, ont annoncé aujourd’hui qu’ils allaient promouvoir une demande de mise en accusation pour mauvaise performance et commission de crimes dans l’exercice. de ses fonctions.

“Dans sa dernière lettre, la vice-présidente de la Nation et présidente du Sénat a accusé la Cour suprême de justice de la Nation de diriger ‘le processus juridique ‘ et le pouvoir judiciaire d’être ‘exercé par une poignée de fonctionnaires à vie qui ont toléré ou protégé la violation permanente de la Constitution et des lois, et qu’ils ont aussi entre leurs mains l’exercice de l’arbitraire à volonté et à volonté, sans donner d’explications à qui que ce soit ni être soumis à aucun contrôle », ont-ils exprimé de la Coalition Civique.

En revanche, et par rapport à la situation de Boudou, sa défense a demandé au juge Daniel Obligado de maintenir le bénéfice de la détention à domicile.

