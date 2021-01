Ancien vice-président Amado Boudou

Les dirigeants Kirchner, anciens présidents de différents pays d’Amérique latine, acteurs, journalistes et responsables du gouvernement national ont signé ce dimanche une demande de exiger la liberté de l’ancien vice-président Amado Boudou. La demande intervient dix jours après le juge de l’exécution criminelle Daniel forcé ordonner son retour en prison pour purger sa peine dans l’affaire Ciccone.

La décision d’Obligado a donné lieu à la demande des procureurs Marcelo Colombo et Guillermina Garcia Padin, qui a demandé le retour à la prison de Boudou, dont la peine à 5 ans et demi de prison confirmé il y a des semaines par la Cour suprême de justice. Le magistrat a révoqué l’assignation à résidence considérant que les circonstances pour lesquelles il l’avait renvoyé chez lui avaient changé, ce qui à l’époque était qu’il devait être avec ses jumeaux de deux ans et que sa femme, citoyenne mexicaine, devait travailler pour subvenir aux besoins de la famille.

«La persécution politique contre les militants et les dirigeants de l’expérience kirchneriste persiste en Argentine malgré la victoire populaire aux dernières élections»Dit le texte qui a été signé par les anciens présidents Luiz Inácio ‘Lula’ Da Silva (Brésil), Evo Morales (Bolivie), Rafael Correa (Équateur), Dilma Rousseff (Brésil), Image de balise Fernando Lugo (Paraguay), Ernesto Samper (Colombie) et Manuel Zelaya (Honduras).

Dans la demande, les signataires ont interrogé la justice argentine et les médias. «Nous sommes en présence d’une guerre qui se déroule à travers des mesures judiciaires, la fabrication d’informations qui manipule l’opinion publique et la tentative de créer un climat de haine et d’intolérance dans la population.», Ont-ils indiqué.

Le demandé publié ce dimanche sur les réseaux sociaux et dans certains médias

En outre, ils ont assuré que “c’est une guerre qui, à mesure qu’elle devient plus claire, prospéré sous le gouvernement de Mauricio Macri sous la supervision de plusieurs de ses principaux responsables, dont le président lui-même »et a déclaré que le “Les médias monopolistiques et les segments corrompus de la justice ont généré une stratégie commune qui empoisonne l’atmosphère politique.”

Comme ils l’ont indiqué, «la situation d’Amado Boudou témoigne fidèlement de cette stratégie de guerre, objet d’une attaque systématique des mass media concentrés jusqu’à devenir l’équivalent absolu de la corruption de l’Etat». En outre, ils ont estimé que “une poignée de médias sont ceux qui organisent une persécution politique et morale contre quiconque était vice-président pendant le dernier mandat de Cristina Fernández de Kirchner”.

“Il est très clair que c’est une revanche pour les décisions auxquelles il a participé, et notamment pour le recouvrement pour les travailleurs des fonds de pension qui avaient été cédés au profit de grands consortiums financiers”, ont-ils ajouté.

Amado Boudou avec la présidente de l’époque Cristina Kirchner (NA)

Parmi les fonctionnaires et législateurs qui ont signé la demande figurent le ministre de l’Habitat, Jorge Ferraresje; le secrétaire aux droits de l’homme, Horacio Pietragalla; le titulaire du PAMI, Loana Volnovich; le maire de Quilmes, Mayra Mendoza; législateurs Hugo Yasky, Eduardo Valdés, Norma Durango et Leopoldo Moreau; le ministre de la Santé de la province de Buenos Aires, Daniel Gollan; et le Ministre du développement de la Communauté de Buenos Aires, Andrés «Cuervo» Larroque.

«Cette situation implique une profonde détérioration de la politique, des croyances sociales et du langage général d’une société. C’est une véritable urgence politico-judiciaire qui menace la coexistence entre Argentins et Argentins “ils se disputèrent.

Le texte prétend “La liberté d’Amado Boudou et de tous les prisonniers politiques” afin que «en Argentine, la justice règne pleinement et les droits de l’homme soient respectés». Il souligne également que «ce qui se passe actuellement avec Amado Boudou est la forme finale réalisée par un agressif et virulent coalition formée par toutes sortes de spécialistes de la disqualification et de la destruction des expériences démocratiques et populaires du gouvernement ».

«C’est ce que nous appelons la région “Guerre judiciaire”, qui est aujourd’hui la principale arme de déstabilisation de la démocratie. La personne de Boudou a été choisie pour déchaîner un châtiment exemplaire contre ceux qui osent affronter les privilèges injustes dont jouit une faction locale historiquement privilégiée, en partenariat avec de grandes corporations locales et étrangères », ont-ils exprimé dans le texte.

Certaines des personnalités qui ont signé la demande de demande de libération d’Amado Boudou

Celui demandé était signé par: Lula Da Silva, Luiz Inácio – Morales, Evo – Correa, Rafael Rousseff, Dilma – Lugo, Fernando – Samper, Ernesto – Zelaya, Manuel – De Bonafini, Hebe – Amorim, Celso – Mendoza, Mayra – Ferraresi , Jorge – Gioja, José Luis – Parrilli, Oscar – Pietragalla, Horacio – Morales, Victor Hugo – Barrancos, Dora – Fernández, Aníbal – Santoro, Leandro – Castro, Alicia – Moyano, Pablo – Yasky, Hugo – Di Tullio, Juliana – Larroque, Andres – Zaffaroni, Eugenio Raul – Valdés, Eduardo Felix – Caamaño, Cristina – Brieva, Ruben Enrique “Dady” – Quieto, Manuel – Catalano, Daniel – Alemán, Jorge – Penacca, Paula – Durañona, Francisco – Volnovich, Luana – Raverta, Fernanda – Hoffman, Gleisi – Santa María, Víctor – González, Horacio – Forster, Ricardo – Rojkés, Silvia – Aronskind, Ricardo – Mocca, Edgardo – Fontdevila, Pablo – Laborde, Oscar – Sabatella, Martín – Legitimate Justice, Agrupación – Díaz, Estela – De Jesús, Juan Pablo – Sapag, Silvia – Navarro, Roberto – Gollan, Daniel – Moreau, Leopoldo – Donjon, Guido – Tarso, Genro – Cerrutti, Gabriela – Pary, Diego – Martínez, Hugo – Lijalad, Ari – Aliverti, Eduardo – Mirkin, Beatriz – Giardinelli, Mempo – Tognetti, Daniel – Pilatti Vergara, Maria – Figueras, Marcelo – Rodríguez, Maria Cecilia – López, Eduardo – Romero, Javier “El Profe” – López, Artemio – De Vicenti, Cecilia – Massoni, José – Arena, Mayra – Devoto, Jorge “Topo” – Alesso, Sonia – Recalde , Héctor Pedro, Schulman, José – Fernández, Héctor – Sigal, Eduardo – Said, Judith – ATE Capital – Fernández, Sebastian «Rinconet» – Saintout, Florencia – Quintriqueo, Carlos Enrique – Puiggrós, Adriana – Rachid, Jorge – De Vido, Juillet – Durango, Norma – Heller, Carlos – Luzzani, Telma – Borón, Atilio – Correa, Walter – Conti, Diana – Ulanovsky, Carlos – Mazure, Liliana – Delupi, Max – Kunkel, Carlos – Gabba, Carlos Eduardo – García, Cynthia – Baradel, Roberto – Rojkes, Beatriz – Apo, Alejandro – Bellota, Araceli – Long, Guillaume – Fernández Pastor, Miguel – S errano Mancilla, Alfredo – Gils Carbó, Alejandra – Oliveira, Francisco “Paco” – Borroni, Fernando – Mariotto, Gabriel – Cabral, Juan Carlos – Osuna, Blanca – De Feo, Carlos – Brawer, Mara – Fernández, Maximiliano “El Bosnio” – Russo, Sandra – Saborido, Pedro – Depetri, Edgardo – Barragán, Carlos – López Fiorito, Pablo – Ruíz Flores, Martha – Paco Urondo, Agence – Scaletta, Claudio – Méndez, Lía – Nicoletti, Nelson – Parrilli, Nanci – Dupláa, Quique – Cholvis, Jorge Francisco – Cao, Horacio – Aperovich, Sara – Dorio, Jorge – Girottu, Carlos – Seoane, María – Elbaum, Jorge – Marino, Sergio «Nagus» – Minnicelli, Alessandra – López, Gustavo – Sbatella, José – Campana, Gustavo – Glezer, Marina – Galende, Luciano – Carbone, Rocco – Herrero, Liliana – Koenig, Marcelo – Mera, Carolina – Vaca Narvaja, Camilo – Raimundi, Carlos – D’Auria, Nancy – Roth, Cecilia – Romano, Gerardo – Grandinetti, Darío – Morgade, Graciela – Batakis, Silvina – Montero, Federico – Postolski, Glenn – Baschetti, Robert ou – Rusconi, Maximiliano – Onetto. Victoria – Bonin, Arturo – Prego, Florence – Santoro, Osvaldo – Jaime, Ricardo – Lara Castro, Jorge – Picchio, Ana María – Calcagno, Eric – Merlin, Nora – Romarovsky, Gabriel – Stedile, Joao Pedro – Harispe, Gaston – Cristófalo , Américo – Rossetto, Cecilia – Caramello, Carlos – Fanego, Daniel – Papaleo, Osvaldo – Canese, Ricardo – Celentano, Ana – Brizuela, Damian – Barrientos, Paola – Toer, Mario – Socolovsky, Yamile – Greco, Leonardo – Banegas, Cristina – Noher, Jean Pierre – Casals, Rodolfo – Ruiz Flores, Martha – Prandini, Roberto – Colombo, Ariel – Palomino, Juan – Ziembrowski, Luis – Patiño, Ricardo – Varela, Adriana – Martínez, Enrique – Vázquez, Mariana – Godoy, Ruperto – Onetto, María – Ortega, Saul – Kuliok, Luisa – Metaza, Mario – Cejas, Jorge – Fernández, Patricia – Furlan, Abel – Pardes, Jorge – Lettieri, Alberto – Rep, Miguel – Nuñez, Osmar – Roca, Horacio – Ferradas , Marcela – Melingo, Marcelo – Melamud, Viviana – García Pintos, Alejo – Ibarreta, Maria – Vallega, Juan – Juin, Juan Carlos – Correa, Gabo – Vanelli, Alejandro – García, Martin – Tejedor, Cristina – Vaca Narvaja, Fernando – Mendoza Leigue, Adolfo – Larrese, Ernesto – Fiorentino, Maria – Varela, Susana – Gabin, Maria José – Macha, Monica – Torri – Souto, Gustavo – Pavlovsky, Martin – Vicente, Manuel – Geiger, Conrado – Careaga, Mabel – Vera, Coni – Gonzalo, Norberto – Bustos, Mario “El Pelado”.

