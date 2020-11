Oscar Parrilli, président de la Commission Justice et législation pénale

Les sénateurs qui répondent à Cristina Fernández de Kirchner Ils cherchent à partir de 10 heures pour se prononcer en faveur d’un projet de loi modifiant la forme d’élection du prochain procureur et abaisser la majorité qualifiée à une majorité de 37 voix. Le projet serait un lien entre les souhaits du vice-président et le poste le plus exigeant du président Alberto Fernandez: comme anticipé Infobae ils maintiendront les deux tiers des voix nécessaires pour promouvoir la destitution du procureur en chef. Le projet il pourra être transporté dans les locaux le vendredi 27, trois jours avant la fin des sessions ordinaires.

La sanction finale des députés resterait pour extraordinaire, si le président incluait le projet dans le décret de convocation. Il y a ceux qui spéculent sur d’éventuelles modifications à la chambre basse ou même avec un veto partiel de Fernández, ce qui révélerait la friction avec son vice-président.

Le texte de la loi de réforme du parquet a été finalisé par l’équipe Kirchner sur la base d’un projet de Rio Negro Alberto Weretilneck et une partie de ce que ce mercredi a présenté la commission de juristes convoquée par le chef de l’Etat proposer des changements dans le fonctionnement de la Cour, du Bureau anticorruption et du procureur général.

La Commission Justice et législation pénale est présidée par l’un des hommes les plus fiables de Cristina Fernández, le Neuquén Oscar Parrilli, en charge de la stratégie. Mais les sénateurs travaillent aussi sur la question Anabel Fernandez Sagasti, Maria de los Angeles Sacnun Oui Martin Doñate. Les quatre ont mis la loupe sur la gestion du procureur par intérim, Eduardo Casal, qu’ils ont tenté cette année de démettre de leurs fonctions. Sans cette vacance, le kirchnérisme a avancé dans la modification de la loi du parquet il y a moins d’un mois mais ils ont attendu l’avis de la commission de juristes convoquée par le président après un long déjeuner entre Fernández et Parrilli à Casa Rosada et un autre long entretien entre Alberto Fernández et Máximo Kirchner.

L’avis que Sacun a présenté ce matin a trois points centraux. Le premier est le changement de majorité pour nommer le procureur général, qui passerait des deux tiers des voix à une majorité absolue de la moitié plus un des sénateurs qui composent le corps. Seul le bloc du Frente de Todos en compte 41, ce qui est confortablement au-dessus, et sans avoir à ajouter d’alliés, le nombre minimum de 37. Peu de juristes convoqués aux débats en commission ces dernières semaines ont remis en cause ce changement. Seuls quelques invités du parti au pouvoir ont affirmé qu’ils ne seraient pas gênés par cette possibilité et qu’au contraire, même le ministre de la Justice pourrait indiquer la politique pénale au procureur en chef. D’autres spécialistes ont souligné que le procureur général a besoin d’un soutien solide dans tout le pays, de sorte que l’appui des deux tiers des sénateurs refléterait le soutien des gouverneurs et des différentes forces politiques.

Le deuxième point sur lequel il y a généralement eu des coïncidences est celui de l’établissement d’un terme pour le mandat qui est aujourd’hui à vie. Elle serait limitée à cinq ans, en plus du fait que la désignation ne devrait pas coïncider avec une année électorale.

Enfin, la question qui génère le plus de rejet est le nombre de votes nécessaires à la révocation du procureur en chef. Bien que le kirchnérisme ait suggéré qu’il pourrait également se concentrer sur une majorité de 37 sénateurs, ils ont finalement rejeté cette possibilité et ont accepté de maintenir les deux tiers. Il y a plusieurs raisons: la première est que la commission convoquée par le président a suggéré un nombre élevé et qu’il n’y avait aucune intention de le contredire, selon diverses sources au Sénat. La seconde est que ni le président ni son candidat au parquet, le juge Daniel Rafecas, accepter un changement qui conditionne l’indépendance du procureur en chef. Dans le même ordre d’idées, plusieurs des spécialistes les plus éminents se sont entretenus du favori du président, Enrique Bacigalupo, à Andrés Gil Domínguez, Alberto Binder, Nicolás Becerra et Roberto Gargarella, entre autres.

Les trois points principaux ont été décrits au début du débat de la commission par Sacnun, qui a également décrit la proposition de création de procureurs spéciaux pour violence sexiste et a justifié les raisons du maintien de la majorité qualifiée pour éventuellement démettre le procureur général de ses fonctions en cas de mauvaise performance.

Daniel Rafecas (Maximiliano Luna)

Le débat génère des tensions au Sénat. D’abord parce que depuis mars le communiqué de Rafecas attend son traitement au sein de la commission des accords qui n’a pas convoqué d’audition ou de traitement du candidat sous prétexte de ne pas avoir les deux tiers requis par la loi. Le président s’est montré respectueux du pouvoir législatif mais chaque fois qu’il est consulté, il insiste sur le fait que Rafecas est et continuera d’être leur candidat, celui qu’il a présenté selon les pouvoirs qui correspondent à un chef d’État. «Il est le meilleur candidat qui puisse exister. Je le connais depuis de nombreuses années et c’est un homme d’une qualité technique absolue et ses conditions morales sont incontestables “, a réitéré cette semaine le juge avec qui il partage son enseignement à la Faculté de droit.

Outre les différences entre La Rosada et ce qui se passe au Sénat, l’opposition a également remis en question l’avancée du Front de Todos avec un projet de loi qui faciliterait la nomination du procureur en chef. Ensemble pour le changement, qui pendant l’administration de Mauricio Macri et aussi cette année a proposé des changements à la majorité requise et à la durée du mandat, a défendu la structure actuelle et votera contre. Ils soupçonnent, conformément aux plaintes d’Elisa Carrió, que Cristina Kirchner préférerait un autre nom au lieu de Rafecas pour avoir une plus grande influence dans les enquêtes des procureurs.

La commission présidentielle de juristes, qui travaillait ad honorem, vota divisée. Par 6 voix contre 5, le conseil consultatif a suggéré de modifier la majorité des deux tiers pour la nomination à une autre de 37 voix. Les juges Hilda Kogan (Buenos Aires), Inés Weinberg de Roca (CABA), María del Carmen Battaini (Terre de Feu) ainsi que l’avocat Andrés Gil Domínguez et l’ancien juge espagnol Enrique Bacigalupo ont soutenu le maintien de la demande actuelle. En revanche, l’avocat de Cristina Fernández, Carlos Alberto Beraldi, ainsi que León Arslanian, Gustavo Ferreyra et Marisa Herrera, en plus du juge du tribunal de Tucuman Claudia Sbdar et du juge de Mendoza Omar Palermo, ont proposé de recourir à la majorité absolue. Et comme dans la commission sénatoriale, les juristes étaient également enclins dans leur majorité à limiter le mandat du procureur.

