Réunion à distance du Comité sénatorial de la justice et des affaires criminelles (communication du Sénat)

Après que les recommandations de la commission des juristes convoquée par le président Alberto Fernández aient été publiquement connues, le kirchnérisme a été «libéré» pour avancer sur l’une des recommandations qui était en fait le plan du vice-président du Sénat: raccourcir le mandat du procureur général à cinq ans et abaisser la majorité requise pour sa nomination. Ce qui est encore en discussion, et serait en train de définir, c’est le mécanisme de suppression.

La manière dont l’avis est convenu à cet égard (si le mécanisme de mise en accusation est modifié à la majorité absolue de 37 sénateurs) pourrait être décisive pour la nomination de Daniel Rafecas, puisque la plupart des juristes passés par la Commission de législation pénale de la Chambre haute estime que dans ce cas, quiconque prend la tête des procureurs serait fortement conditionné.

Comme révélé il y a quelques semaines Infobae, le parti au pouvoir profitera d’un projet présenté par un allié circonstanciel tel que l’ancien gouverneur de Río Negro, Alberto Weretilneck, qui est membre de la commission présidée par Parrilli. Le texte modifie les deux tiers actuellement requis à la majorité absolue, c’est-à-dire qu’il réduit le nombre de voix nécessaires au Sénat à la moitié plus un. D’être comme ça, le parti au pouvoir aurait un numéro pour désigner l’avocat, puisque seul le bloc Frente de Todos est composé de 41 sénateurs.

Dans tous les cas, des sources parlementaires ont indiqué qu’elles attendraient de recevoir officiellement l’avis de la commission de juristes qui, entre autres, compose l’avocat de Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, pour prendre certaines des recommandations. Le mécanisme de suppression est l’un des points qui fait encore l’objet de discussions, confirment-ils. La proposition des onze juristes résulte d’une faible majorité de six contre cinq spécialistes. Dans les 800 pages, il est recommandé de nommer le procureur à la majorité absolue de la moitié plus un des sénateurs membres de l’organe.

Cependant, comme c’est le cas pour la contribution extraordinaire de solidarité, dont la demi-sanction a été prononcée hier par les députés au Sénat, les temps courent contre le banc au pouvoir. Bien que demain à 15 heures, il serait statué en faveur du projet, dont les détails sont peaufinés contre la montre, les sessions ordinaires se terminent le 30. Il pourrait y avoir une extension des Ordinaires qui ne peut pas chevaucher les sessions extraordinaires qu’Alberto Fernández convoquera. Aussi la définition de la fin de l’année sera un fait politique sur la coexistence interne entre le chef de l’Etat et son vice. Cette semaine encore une fois de Casa Rosada, il a été réaffirmé que le seul candidat au Parquet est Daniel Rafecas dont la déclaration est au Sénat depuis plus de huit mois.

Le sénateur de Juntos Somos Río Negro, qui à l’époque présentait également un projet de modification du Conseil de la magistrature, rédigea un texte auquel le Kirchnerisme donna le feu vert. Ils l’ont intégré au débat en commission mais ont continué avec les présentations de spécialistes pour respecter formellement le temps présidentiel. Hier, le conseil de juristes formé précisément pour analyser la loi du parquet et la composition et le fonctionnement de la Cour a présenté son rapport et aussitôt Parrilli a fixé la réunion du comité pour demain à 15 heures..

Il y a un mois, de manière surprenante, le sénateur de Neuquén avait convoqué trois projets de loi à débattre en commission. Martin Lousteau et de Lucila Crexell sur la réforme de la loi sur le parquet et le ministère public de la défense. Les deux législateurs de l’opposition ont tenté de retirer leurs initiatives pour empêcher des progrès sur la forme de nomination du Parquet mais le Front de Todos a imposé sa majorité dans l’enceinte. Avec la controverse et les accusations croisées entre le parti au pouvoir et l’opposition, un débat a commencé qui a eu trois réunions avec des spécialistes, parmi lesquels il y avait un accord sur la nécessité de modifier la durée de vie du mandat mais une majorité d’opinions concernant le renforcement de l’indépendance du chef de la procureurs concernant le pouvoir politique du jour qui le choisit.

Le Frente de Todos n’a pas les deux tiers requis par la législation actuelle, ni Mauricio Macri pour nommer Inés Weinberg de Roca, donc l’intérim reste en fonction. Eduardo Casal depuis la démission d’Alejandra Gils Carbó.

Alberto Weretilneck a accompagné le renversement avec les transferts de juges

Ce que dit le projet

Bien que les bureaux des sénateurs Kirchner analysent méticuleusement les détails, la base est le projet de loi Weretilneck qui remplace l’article 11 de la loi 27,148 et établit que “le procureur général de la nation sera nommé par le pouvoir exécutif national avec Accord du Sénat par majorité absolue de ses membres. Pour être procureur général de la nation, il faut être un citoyen argentin avec un diplôme de droit national, avec huit (8) ans de pratique, et posséder les autres qualifications pour être sénateur national ».

La majorité requise pour la nomination est liée au changement de la durée du mandat et cela a été soulevé par des sénateurs tels que Parrilli, María de los Angeles Sacnun et Martín Doñate, de La Cámpora, qui est également le chef du bicaméral de surveillance de la Parquet et le plus incisif avec la direction de Casal contre qui il a permis une série d’enquêtes pour de prétendues mauvaises performances. Dans le texte Weretilneck, l’article 62 bis est incorporé dans la loi 27.148, qui établit une durée de cinq ans et la possibilité d’une seule réélection consécutive, toujours sur proposition du pouvoir exécutif national et à condition qu’il passe à nouveau par le Sénat pour un nouvel accord.

Oscar Parrilli, président de la commission Justice

Le texte du Rio Negro propose également un autre changement très discuté: la suppression du procureur et du défenseur. «Ils peuvent être révoqués pour inaptitude ou faute, après un résumé administratif avec audition de l’intéressé, selon la procédure établie par règlement», précise le projet de loi.

La proposition vise à ce que la révocation puisse être promue par le pouvoir exécutif lui-même avec l’accord du Sénat par majorité absolue de ses membres. “Pendant que ce processus est en cours d’élaboration, le procureur sera suspendu bien que le Sénat puisse révoquer la suspension dans un délai maximum de dix jours ouvrables à compter de la décision prise”, indique-t-il.

Les députés pourraient également demander sa destitution avec l’approbation de la majorité absolue et avec l’accord du Sénat à la majorité absolue de ses membres.

Alberto Fernández avec Daniel Rafecas

Une fois ladite initiative de révocation approuvée à la Chambre des députés, le procureur général de la Nation est immédiatement suspendu de l’exercice de ses fonctions pour la durée du processus de révocation.

A l’exception du procureur général de la nation, les autres magistrats qui composent le parquet de la nation ne peuvent être démis de leurs fonctions que par le parquet du parquet de la nation. Ce tribunal de première instance sera composé de neuf membres.

Dans tous les cas, une fois l’avis adopté et la loi votée au Sénat, ce seront les députés qui devront le sanctionner et le président, la promulguer, bien que si le parti au pouvoir avait la décision politique, il pourrait convoquer la commission des accords, convoquer une audition et discuter du cahier des charges de Rafecas, et même voter dessus, car une majorité simple suffit pour l’approbation en commission. Ainsi, il serait prêt à prendre les lieux avec la loi actuelle (qui exige les deux tiers) ou avec la nouvelle législation.

