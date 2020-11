Cristina Fernández de Kirchner

Le message adressé à la fraction de l’opposition qui a ouvert la porte au parti au pouvoir est négatif: le kirchnérisme ne veut pas négocier maintenant la déclaration de Daniel Rafecas, juge que le président Alberto Fernandez élu procureur général. “Nous n’allons pas discuter des noms pour le moment”, a déclaré une haute source officielle qui a transmis la décision du vice-président d’aller de l’avant avec plusieurs projets de loi qui visent à modifier la majorité requise pour la nomination du procureur en chef, le formulaire de révocation et la durée du mandat. Le débat débutera cet après-midi au sein de la Commission Justice et Affaires Pénales qui préside Oscar Parrilli.

Sept jours après la lettre de Cristina Fernández dans laquelle elle soutenait et interrogeait à la fois la direction présidentielle, et afin de ne pas broyer l’autorité présidentielle, des sources sénatoriales ont indiqué que le traitement ne sera pas express et que les propositions de la commission créée par Alberto Fernández dans le cadre de la réforme judiciaire. Cette commission est composée de onze juristes, parmi lesquels l’avocat du vice-président, Carlos Beraldi. Il est également composé du juge de la Cour supérieure de justice de la ville de Buenos Aires, Inés Weinberg de Roca, qui était le candidat frustré à l’avocat de Mauricio Macri (précisément pour ne pas avoir obtenu les deux tiers des voix); ancien juge León Arslanián; Hilda Kogan, juge à la Cour suprême de Buenos Aires; et le juriste Enrique Bacigalupo. La commission est complétée par Andrés Gil Domínguez; Gustavo Ferreyra; Marisa Herrera; et les juges Omar Palermo, Claudia Sbdar et María del Carmen Battaini.

L’objectif, ont insisté les sources, est de modifier la loi pour que le procureur général soit élu à la majorité absolue, c’est-à-dire la moitié plus un des sénateurs, pas parmi les présents: 37 sénateurs. Le parti au pouvoir, sans avoir besoin d’alliés, compte déjà 41 sénateurs. Dans ce contexte, élire le procureur en chef avant de changer la loi «n’a pas de sens», ont-ils insisté, fermant pour l’instant tous les moyens d’un pacte officiel-opposition.

La semaine dernière Elisa Carrió Il a lancé le conseil d’administration de Together for Change en demandant qu’il n’y ait pas de «mesquinerie» ou de «spéculation» et de voter en faveur de Rafecas au Sénat. Le Gouvernement n’a rien fait d’autre que d’envoyer la déclaration à la Chambre haute où il attend son traitement au sein de la commission d’accord présidée par un autre Kirchnerista, Anabel Fernandez Sagasti. Les deux tiers des voix sont nécessaires pour que Rafecas soit élu, un nombre que le Frente de Todos n’a pas. Et comme il n’y a pas de votes aujourd’hui, l’aile dure du Frente de Todos a décidé d’aller de l’avant avec une discussion qui modifierait les règles en même temps qu’elle pousserait l’actuel procureur par intérim, Eduardo Casal, dont la gestion est remise en cause en parallèle dans le Bicaméral de Surveillance et de Contrôle du Parquet.

Après la rencontre de Carrió avec Horacio Rodríguez Larreta et María Eugenia Vidal, et un signe de tête public de Diego Santilli, il y a eu des discussions très informelles au Sénat. Du radicalisme, ils ont demandé au Cordovan Carlos Caserio si le président était disposé à parler. “Le président est toujours ouvert au dialogue”, ont-ils reçu en réponse du sénateur qui discute beaucoup avec le chef de l’Etat. Au Congrès, ils disent que le ministre de l’Intérieur, Eduardo ‘Wado’ de Pedro, est celui qui a aussi des ponts au moins avec l’aile modérée de Juntos por el Cambio. Parlez souvent avec le chef du gouvernement de Buenos Aires, par exemple.

Maximiliano Ferraro, Elisa Carrió, María Eugenia Vidal, Maricel Etchecoin et Horacio Rodríguez Larreta ont parlé des votes au procureur

Cependant, le Kirchnérisme se méfie de l’opposition et l’opposition se méfie du parti au pouvoir. Comme à la guerre, “personne ne dépose les armes”, a indiqué un sénateur important lors d’une conversation avec Infobae.

“La direction au Sénat est Cristina, elle seule saura si oui ou non elle a l’intention d’avancer ou non avec la déclaration de Rafecas”, a déclaré à ce média l’un des sénateurs de Juntos por el Cambio qui ne prévoit pas de négociations à la porte. En réalité Luis Naidenoff, chef de l’interbloc, a demandé dans l’un de ses discours que la discussion dans les Accords soit activée et qu’elle soit votée: “Si les chiffres sont là, il y aura un Procureur et sinon, une autre proposition sera sollicitée”, at-il estimé.

Une autre source du parti au pouvoir a plutôt assuré que Rafecas continue d’être le candidat d’Alberto Fernández et non pas certains noms qui circulent sous forme de rumeurs. “Le président l’a proposé, et il est notre candidat au poste de procureur général”, a-t-il déclaré.

Pour cet après-midi à 15, le Front de Tous a convoqué trois juristes en attendant la liste des spécialistes de l’opposition pour une prochaine réunion. Parmi les personnes convoquées se trouve l’avocat Maximiliano Rusconi, qui était avocat de Carlos Menem, Lázaro Báez, Julio De Vido, Diego Lagomarsino dans l’affaire Nisman et Nicolás Ciccone dans l’affaire de l’imprimerie impliquant l’ancien vice-président Amado Boudou. Rusconi était également procureur général du parquet.

Les deux autres exposants seront Alberto Binder, Président de l’Institut d’études comparées en sciences criminelles et sociales (INECIP) et professeur de troisième cycle en droit de la procédure pénale à l’Université de Buenos Aires. Oui Daniel Erbetta: Ministre de la Cour suprême de justice de la province de Santa Fe.

Jeudi dernier, lors d’une séance de la chambre haute, le parti au pouvoir a rejeté la demande de Lucila Crexell et Martín Lousteau pour leurs trois projets sur le procureur général. Ce sont eux qui seront discutés aujourd’hui.

J’ai continué à lire:

Elisa Carrió, à nouveau rechargée, a secoué Together for Change et a réaffirmé son alliance avec Horacio Rodríguez Larreta

Accord politique difficile: les tempêtes du président, l’opposition interne et la lutte du procureur général