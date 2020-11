Les laboratoires de Moderna sont situés à Cambridge, Massachusetts, REUTERS / Brian Snyder / File Photo

Le laboratoire Moderna Inc a annoncé aujourd’hui qu’elle était en bonne voie de rapporter les premières données d’un essai de phase III de son vaccin expérimental plus tard ce mois-ci. contre coronavirus, deux jours après avoir connu le succès des données provisoires de son rival Pfizer Inc.

La société, l’une des principales entreprises dans la course mondiale à la production de vaccins pour se protéger contre le COVID-19, a déclaré que Un comité indépendant de surveillance des données devrait effectuer un examen intermédiaire de son procès en cours de 30 000 personnes d’ici la fin novembre. Il a également annoncé qu’ils travaillaient déjà à la distribution du vaccin, connu sous le nom d’ARNm-1273, et espère pouvoir produire 20 millions de doses d’ici la fin de l’année, et entre 500 millions et 1 000 millions en 2021.

“Étant donné que nous suivons les codes postaux (zones géographiques des États-Unis) et les comtés dont ces participants viennent, nous avons des modèles assez sophistiqués de ce à quoi nous attendre, et je pense que nous sommes sur la bonne voie pour répondre à ces attentes”, a-t-il déclaré. le président médical Tal Zaks. Le feu vert des États-Unis pour le vaccin de Moderna serait une approbation importante de la plateforme de vaccination de la société de biotechnologie, a déclaré le PDG Stéphane Bancel lors de la conférence téléphonique trimestrielle sur les résultats de la société.

Les délais donnés par Moderna sont similaires à ceux de Pfizer, qui espère connaître l’efficacité de son vaccin en novembre et disposer de suffisamment de données pour demander l’autorisation de la FDA d’ici la fin du même mois. . / EPA / WU HONG / Archives

Jusqu’à maintenant, plus de 25 650 participants ont reçu leur deuxième injection du vaccin expérimental. Fin septembre, Moderna a rapporté les résultats d’une étude initiale du candidat vaccin contre le coronavirus chez des adultes plus âgés, montrant qu’il produit des anticorps neutralisants à des niveaux similaires à ceux observés chez les jeunes adultes, avec des effets secondaires similaires aux doses de vaccins contre la grippe. haute.

le étude, publié dans le New England Journal of Medicine, fournit une image plus complète de la sécurité des vaccins chez les personnes âgées, un groupe à risque accru de complications graves du COVID-19. LLes résultats sont rassurants car l’immunité tend à s’affaiblir avec l’âgea déclaré le Dr Evan Anderson, l’un des principaux chercheurs de l’étude de l’Université Emory à Atlanta, dans une interview.

C’était une extension de l’essai de sécurité de phase I de Moderna, qui elle a été réalisée pour la première fois chez des personnes âgées de 18 à 55 ans. Il a testé deux doses du vaccin, 25 et 100 microgrammes, chez 40 adultes âgés de 56 à 70 ans et 71 ans et plus. L’équipe a constaté que chez les adultes plus âgés qui avaient reçu deux injections de la dose de 100 microgrammes à 28 jours d’intervalle, le vaccin produisait des réponses immunitaires à peu près similaires à celles observées chez les jeunes adultes.

À ce jour, plus de 25 650 participants ont reçu leur deuxième injection du vaccin expérimental. 31 octobre 2020. REUTERS / Dado Ruvic

Les Les effets secondaires, y compris les maux de tête, la fatigue, les courbatures, les frissons et la douleur au site d’injection, ont été classés comme légers à modérés. Mais dans deux cas, les volontaires ont eu des réactions sévères: l’un a atteint une fièvre de 39 degrés et l’autre a eu une fatigue si sévère qu’elle l’a temporairement empêché des activités quotidiennes, a déclaré Anderson. Les effets secondaires sont généralement survenus peu de temps après avoir reçu le vaccin et se sont résolus rapidement, a-t-il ajouté.

Vaccin expérimental

La Le vaccin de Moderna utilise de l’ARN messager synthétique (ARNm) pour imiter la surface du coronavirus et apprendre au système immunitaire à le reconnaître et à le neutraliser. La technologie, qui n’a pas encore produit de vaccin approuvé, est également utilisée dans le vaccin COVID-19 en cours de développement par Pfizer Inc et son partenaire allemand BioNTech SE.

En juillet dernier, Moderna a annoncé le début de la phase 3 des essais de son vaccin expérimental contre la maladie COVID-19 chez près de 30 000 volontaires. . / Banda Aceh / Archives

Moderna a dit que attendez deux mois de suivi des données de sécurité, comme l’exige la Food and Drug Administration des États-Unis, se termine dans la seconde quinzaine de novembre, après quoi vous demanderez une autorisation d’utilisation d’urgence. Des directives récentes de la FDA demandent aux développeurs du vaccin COVID-19 de surveiller les patients testés pendant deux mois après avoir reçu une dose finale pour tout effet secondaire qui pourrait survenir.

La société, dont le siège est à Cambridge, Massachusetts, a signé des accords d’approvisionnement avec le gouvernement américain et plusieurs autres pays, et est également en pourparlers avec le groupe dirigé par le Organisation mondiale de la santé (OMS), COVAX, sur la distribution du vaccin.

