Madrid, 28 décembre . .- La seizième journée de LaLiga Santander mesurera la capacité d’endurance du leader, l’Atlético de Madrid, qui tentera de ne pas briser la tradition de battre Getafe, qu’il a toujours surpassée à domicile depuis l’Argentin Diego Simeone est devenu l’entraîneur de l’équipe rojiblanco en décembre 2011.

Les données sont accablantes: neuf matchs, neuf victoires, 23 buts pour et aucun contre. Avec une histoire aussi favorable, l’Atlético ne devrait pas ressentir la pression du Real Madrid, qui tentera de prolonger sa séquence de victoires à Elche pour maintenir en vie son assaut contre le leadership.

Cependant, les hommes de Simeone, qui termineront 500 matches officiels en tant qu’entraîneur de l’Atlético contre Getafe, ne se relâcheront pas. Ils affronteront l’une des équipes les plus inconfortables de la Liga et une défaite pourrait laisser l’équipe rojiblanco, avec deux matches de moins, sans première place.

Il affrontera une équipe épuisée par des pertes en défense. L’équipe azulón ne pourra pas compter sur trois hommes clés en raison d’une suspension: les Uruguayens Damián Suárez et Erick Cabaco et le Français Allan Nyom. José Bordalás devra faire de la dentelle aux fuseaux à l’arrière pour ne pas perdre à nouveau face à Simeone, qui récupère Joao Félix et José María Giménez à Charrúa et qui a le doute sur Héctor Herrera et les pertes d’Ivo Grbic et Trippier.

Lorsque le Real Madrid se rendra sur le terrain du stade Martínez Valero pour affronter Elche, il connaîtra déjà le résultat de son rival. L’équipe de Zidane, renée après cinq victoires consécutives, cherchera la sixième avec le renouvellement de Luka Modric dans sa poche, l’absence de Rodrygo Goes pour cause de blessure et le possible retour d’Eden Hazard, qui pourrait jouer quelques minutes pour frapper un coup de pied définitif. à l’infirmerie.

Elche sera un rival inconfortable. Ayant besoin de points pour s’éloigner des places de relégation, il accumule 8 matchs consécutifs sans connaître la victoire. Le duel des stries opposées est servi.

Un autre candidat, la Real Sociedad, qui a perdu de la vitesse après trois défaites consécutives et six matchs sans victoires, tentera de se réengager avec les premières positions dans un affrontement de rivalité maximale: vous vous affronterez dans la Reale Arena avec Athletic.

Malgré la mauvaise série de résultats, le club de Saint-Sébastien a renouvelé Imanol Alguacil, qui mènera un duel très important avec toute la confiance de son entité et avec les doutes de Moyá, Zaldua, Illarramendi et Januzaj. Dans un état similaire, mais plus bas dans la table, l’Athletic est très irrégulier, avec six points sur les 18 derniers possibles, et avec la nécessité de frapper la table.

Villarreal résiste en quatrième position malgré le fait qu’ils n’ont pas réussi à briser leur idylle avec des nuls. Accumulez jusqu’à cinq lors des six derniers matchs et jouerez un duel de haut vol au stade Ramón Sánchez Pizjuán contre Séville, qui avec Julen Lopetegui à la barre maintient sa stabilité avec les meilleurs et terminera l’année à la huitième place du classement FIFA. Maintenant, il occupe la dernière place européenne avec deux matchs de moins et veut la garder.

Pendant ce temps, Barcelone, en pleine campagne électorale de ses candidats, recevra Eibar sans Lionel Messi, qui avec l’autorisation du club a prolongé son séjour en Argentine pour soigner une cheville et ne fera pas face à l’équipe armurière pour confirmer les symptômes de guérison après battre Valladolid 0-3.

Sans le joueur argentin, plus les pertes déjà connues de Piqué, Sergi Roberto, Ansu Fati, Jordi Alba et avec le doute de Dembélé, les hommes de Ronald Koeman affronteront une équipe qui flirte avec les places de relégation et a besoin d’une victoire afin de ne pas activer les alarmes.

Dans le Nouveau stade Los Cármenes, Grenade, sans Luis Milla en raison d’un coronavirus, mesurera la crise permanente dans laquelle Valence semble s’installer. Une demi-douzaine de matchs sans remporter le crédit de l’état comateux d’une équipe qui ne peut pas lever la tête et regarde de travers les places de relégation.

Le retour au centre du terrain du Serbe Uros Racic sera un soulagement mineur dans les problèmes de Valence, qui affrontera une équipe qui a affronté le Real Madrid malgré sa défaite (2-0) et tentera d’attaquer la sixième place. détenu par Séville.

Celta se presse derrière lui, dans son meilleur état du parcours après avoir accumulé treize points sur quinze possibles. Sa crevaison à Getafe la dernière journée sera un stimulant pour l’équipe galicienne, qui recevra Huesca, en manque de victoire pour quitter l’avant-dernière place.

Comme Osasuna, bas de la catégorie et avec un crash mémorable à Pampelune contre Alavés. Jagoba Arrasate récupère Jony Rodríguez et le Serbe Darko Brasanac et ne peut pas échouer s’il ne veut pas prolonger une séquence inconfortable de huit matchs sans victoire.

La troisième équipe en relégation, Valladolid, jouera trois points vitaux à Cadix contre un adversaire en chute libre après en avoir perdu trois d’affilée qui les ont éloignés des positions européennes dont ils jouissaient il n’y a pas longtemps.

Et avec une équipe avec beaucoup de doutes (Óscar Duarte, Sergio Postigo, Toño García et Doukouré) et sans José Campaña et Enis Bardhi pour cause de blessure, Levante examinera la récupération du Betis, qui après avoir battu Cadix 1-0 la journée dernière tentera enchaînez deux victoires pour la deuxième fois du parcours.