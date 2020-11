Le milieu de terrain de Levante Jos Campa a marque un penalty contre Valladolid, lors du match de Ligue 1 contre Valladolid disputé ce vendredi au stade Jos Zorrilla. . / R. Garcia

Valence, 28 novembre . .- Levante vit pris au piège dans une boucle, avec des épisodes répétitifs ces dernières semaines après cinq matchs nuls d’affilée contre un, et sans sur le banc ou dans la direction sportive, ils ont trouvé la formule à laisser derrière la crise qui le maintient dans la zone de relégation.

Le nul contre le Real Valladolid (1-1) était un «déjà vu» au sein de Levante. Pour la cinquième journée consécutive, l’équipe valencienne n’a ajouté qu’un seul match nul et a montré les mêmes erreurs qu’il y a des semaines, malgré le fait que les acteurs sur le terrain changent.

Comme à Grenade ou contre Alavés dans la Ciutat de València, Levante a dû réagir au but rival et après avoir obtenu le match nul, il était ambitieux, il voulait aller pour le match, mais il pouvait aussi le perdre en raison de ses erreurs continues à l’arrière.

L’entraîneur Paco López est toujours incapable de s’assurer que ses joueurs sont attentifs à la vigilance en défense lorsque son équipe perd le ballon. C’est ainsi que les buts de Grenade, Alavés ou Real Valladolid sont arrivés vendredi dernier dans un défaut qui semble impossible à corriger.

Paco López a tenté en défense en plaçant Son by Miramón sur le côté droit, donnant une continuité au couple raté formé par Postigo et Vezo et toujours sans trouver la force de son équipe, qui avec le Real Valladolid est le seul à avoir reçu le moins un but dans tous les matchs.

Le centre du terrain est loin d’être celui qui était associé à la vitesse et au succès. La performance de Campaña a considérablement baissé, Bardhi est blessé, Rochina et Melero ne sont pas à leur meilleur niveau et l’entraîneur Paco López a cessé de compter sur Vukcevic et Radoja.

En attaque, les choses ne vont pas beaucoup mieux non plus, avec seulement dix points en faveur. De plus, lors des cinq derniers matchs, deux buts ont été marqués sur des tirs au but, deux autres précédés d’un corner et un seul, celui de José Luis Morales contre Alavés, a été joué.

La crise offensive a confirmé que Levante n’a pas couvert la perte de Borja Mayoral avec solvabilité, puisque Dani Gómez, arrivé de la carrière du Real Madrid sans expérience en Première Division, reste anonyme et Sergio León, que personne n’avait eu cet été. , a déjà participé à cinq matchs sans succès.

En outre, Levante a dû faire face à plusieurs blessures inhabituelles dans le monde du football et qui ont affecté des joueurs clés du programme tactique de Paco López.

Le Macédonien Enis Bardhi a été blessé il y a trois semaines avec sa sélection sur le dos et sa date de retour est encore inconnue, l’attaquant Roger Martí a été confiné pendant quinze jours par un coronavirus et le but Aitor Fernández est sorti en raison d’une contusion testiculaire.

L’absence d’Aitor a ouvert un autre débat sur la planification sportive l’été dernier. Paco López a montré en plaçant le gardien subsidiaire, Dani Cárdenas, à Zorrilla, qu’il ne faisait pas entièrement confiance au deuxième gardien, Koke Vegas, et qu’un autre gardien aurait été ravi d’avoir reçu sur le marché.

Pedro Zamora