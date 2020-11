Les gens célèbrent après que les médias ont récompensé Joe Biden et Kamala Harris comme gagnants, au centre-ville d’Oakland, en Californie (États-Unis), aujourd’hui 7 novembre 2020. . / John G. Mabanglo

Oakland / Berkeley (USA), 7 novembre . .- Oakland et Berkeley, les villes dans lesquelles la vice-présidente élue des États-Unis, Kamala Harris, a fait ses premiers pas, s’est réveillée ce samedi d’un “long cauchemar national” et vérifié comment le reste du pays, normalement méfiant de son progressisme, élève l’un des siens au sommet.

“Lorsque (Richard) Nixon a démissionné en 1974, son remplaçant, Gerald Ford, a déclaré dans son premier discours:” Américains américains: notre long cauchemar national est terminé. “Aujourd’hui, nous ressentons la même chose. Le cauchemar national des quatre dernières années pour la fin est terminée. “

C’est le reflet de Dan Wohlfeiler, qui respire le soulagement après des jours de crise cardiaque en attente d’examen et épuisé après avoir lancé plus de 500 appels pour la campagne de Joe Biden et Kamala Harris dans l’État clé du Wisconsin. C’est une journée ensoleillée à Berkeley, la ville où elle est allée à l’école, et Dan fréquente Efe assis dans la tranquillité de son jardin.

À quelques rues plus au sud, dans la ville voisine d’Oakland – où Harris est né -, la fête est beaucoup plus animée: les gens s’embrassent, les musiciens jouent dans les parcs, les voitures klaxonnent et le cinéma historique de Grand Lake annonce à son signe: “C’est l’Amérique. Chaque vote doit être compté.”

LE PROGRESSISME RESPIRE RELIÉ

Oakland et Berkeley sont le berceau de ce qui sera la première femme vice-présidente en près de 250 ans d’histoire des États-Unis. L’une l’a vue naître et l’autre l’a vue grandir. Mais Oakland et Berkeley sont également les deux villes les plus progressistes de la zone la plus progressiste de l’un des États les plus progressistes du pays.

On comprend ainsi comment les quatre années de Trump ont été pour Oakland et Berkeley d’une intensité émotionnelle extrême, voyant comment les États-Unis se sont déplacés dans la direction exactement opposée à leurs valeurs; maintenant soulagé par ce que signifie voir sa fille prodigue à la tête du pays.

«Etre représenté à la Maison Blanche par une femme noire, d’origine indienne, progressiste, née ici, avec les valeurs d’égalité et de santé que nous avons ici, et avec une éthique de base est quelque chose qui au cours des quatre dernières années était impossible à réaliser. imaginez, “Wohlfeiler honnêtement.

HARRIS, PROPHÈTE DANS SA TERRE

L’ancienne procureure générale de Californie (2011-2017) est une prophète dans son propre pays, et bien que Biden soit présidente, à Oakland et à Berkeley, les chapeaux, les t-shirts et les affiches répètent le même nom: Kamala.

Bien sûr, il est également conscient qu’Harris n’aura pas la tâche facile de gagner le reste du pays, car il emporte avec lui les bagages des «démocrates de San Francisco», une faction considérée dans une grande partie des États-Unis comme extrémiste et craintif non seulement parmi les républicains, mais aussi parmi les démocrates modérés.

Même ainsi, pour prendre le contrôle de la Maison Blanche, Biden et Harris ont dû l’emporter dans des États comme la Pennsylvanie, l’Arizona et le Michigan, où les victoires démocrates ne sont pas basées sur les valeurs et les idées des «démocrates de San Francisco», mais sur une version beaucoup plus modéré.

PETIT À PETIT ET SANS EFFRAYANT

Pour Dan, qui a passé ces derniers mois à parler aux électeurs du Wisconsin, la stratégie à suivre pour que Harris puisse se débarrasser des étiquettes est claire: allez-y lentement et sans effrayer personne. “Je pense qu’ils seront très stratégiques pour montrer qu’elle n’est pas une personne extrémiste. Ils finiront par l’accepter.”

Lors des célébrations spontanées autour du lac Merritt à Oakland – l’épicentre hipster de la ville – environ 40 personnes ont dansé au rythme du hip-hop. Une fille, en pyjama et tenant la laisse de son chien et, à côté d’elle, un garçon en costume et nœud papillon.

Fières d’être des villes «rares», Oakland et Berkeley commencent aujourd’hui à reconstruire des ponts émotionnels avec le reste du pays, sachant qu’elles auront désormais l’un des leurs à la vice-présidence.

Marc Arcas