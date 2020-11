Lille Oui Lyon lié à un lors de la réunion tenue ce dimanche dans le Stade Pierre Mauroy. Lille OSC Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 dans le dernier duel joué contre OGC Nice. Du côté des visiteurs, Olympique de Lyon a remporté ses deux derniers matches de la compétition contre AS Monaco à la maison et Racing Strasbourg loin, 4-1 et 3-2 respectivement. Après le match, l’équipe lillois a pris la deuxième place, tandis que Lyon, pour sa part, est sixième à la fin du match.

La première moitié du match a débuté du bon pied pour l’équipe lillois, qui a profité du jeu pour ouvrir le score grâce à un but de Jonathan Bamba à la 22e minute, l’équipe lyonnaise est à égalité avec un but dans son propre but. Zeki Celik peu avant la fin, précisément en 41, terminant ainsi la première mi-temps avec un score de 1-1.

Aucune des deux équipes n’a eu la chance de marquer en seconde période et donc le temps réglementaire s’est terminé avec le score 1-1.

Dans le chapitre des changements, les joueurs de Lille qui sont entrés dans le jeu étaient Adama Soumaoro, Yusuf yazici, Jonathan David et Isaac Lihadji remplacer José Fonte, Jonathan Ikone, Luiz araujo Oui Jonathan Bamba, tandis que les changements de Lyon étaient Djamel Benlamri, Bruno Guimaraes Oui Moussa Dembele, qui est entré pour remplacer Houssem Aouar, Karl Toko-Ekambi Oui Memphis Depay.

Au cours des 90 minutes de la réunion, six cartes au total ont été vues. De la part de Lille l’arbitre sanctionné par le jaune pour José Fonte, Burak Yilmaz Oui Adama Soumaoro, tandis que dans l’équipe de Lyon, il a averti Marcelo Oui Karl Toko-Ekambi et avec du rouge à Marcelo (2 jaunes).

Pour le moment, Lille reste avec 19 points, en mesure d’accéder à la Ligue des champions et Lyon avec 14 points.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec Brest, tandis que Olympique de Lyon jouera contre AS Saint Etienne.