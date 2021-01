23/12/2020 TAMARA FALCÓ. MADRID, 3 (CHANCE) À un moment très doux de sa vie après être redevenue tante avec l’arrivée du deuxième enfant de sa sœur Ana Boyer, Tamara Falcó s’occupe des préparatifs du réveillon de Noël. Sans aucun doute, ce Noël sera particulièrement doux-amer pour Tamara Falcó, qui aura son père, Carlos Falcó, qui nous a quittés en mars dernier à cause du Coronavirus. EUROPE ESPAGNE SOCIEDAD RAPPORTS DE PRESSE EUROPA

Dans un moment très doux de sa vie après être redevenue tante avec l’arrivée du deuxième enfant de sa sœur Ana Boyer, Tamara Falcó s’occupe des préparatifs du réveillon de Noël. Sans aucun doute, ce Noël sera particulièrement doux-amer pour Tamara Falcó, qui aura son père, Carlos Falcó, qui nous a quittés en mars dernier à cause du Coronavirus.

Pour les derniers détails de l’arrivée de Noël, Tamara n’a pas hésité à montrer son côté plus simple en se rendant dans un grand bazar chinois. Après un long moment à l’intérieur, la jeune femme en sortit avec un grand sac en plastique dans lequel on pouvait voir plusieurs rouleaux de papier argenté. A quelques mètres d’elle, une amie portait également un grand sac blanc.

Profitant de l’occasion pour passer un coup de fil, Tamara a choisi pour l’occasion un look des plus confortables avec un jean style mom jean Levis, un pull bleu clair et des baskets Converse à double semelle. Après la récente confirmation d’Isabel Preysler assurant qu’il connaissait déjà Íñigo Onieva, le jeune homme pourrait partager certains des jours les plus importants de ces fêtes avec la famille de Tamara avec qui il semble s’être parfaitement adapté.

Un regard qui nous a beaucoup surpris car nous n’avons pas l’habitude de voir la Marquesa de Griñón avec quelque chose d’aussi basique et confortable et moins, en achetant dans un bazar comme une personne anonyme. Quelques images qui démontrent le naturel avec lequel la fille d’Isabel Preysler affronte la vie.