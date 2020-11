Le Louvre ferme à nouveau ses portes (Jan Schmidt-Whitley / Le Pictorium / DPA)

Le continent européen traverse l’épidémie de coronavirus qui oblige les institutions à fermer leurs portes pour la deuxième fois cette année, comme c’est le cas en France, en Allemagne et en Autriche.

Dans cette deuxième vague de Covid-19 qui affecte l’Europe et qui a imposé de plus grandes restrictions pour empêcher la propagation du virus, les plus grandes collections et institutions artistiques, telles que le musée du Louvre en France, ils ont annoncé la fermeture de leurs portes pour la deuxième fois dans l’année jusqu’au 1er décembre prochain, conformément aux mesures de distanciation mises en place par le gouvernement français.

En Allemagne, où la situation est similaire, plus de trente directeurs de musées importants de ce pays ont fait circuler une lettre contre la fermeture de leurs institutions et où, bien qu’ils reconnaissent «que les politiciens se sont efforcés de développer la nouvelle restrictions pour procéder de manière différenciée », ils regrettent que les activités culturelles soient à nouveau extrêmement affectées, selon l’agence DPA.

«Avec toute la compréhension des défis auxquels nous fait face le coronavirus, nous considérons que cette décision est erronée», ont-ils évalué et ajouté que les musées sont parmi les lieux publics les plus «sûrs» et que les mesures d’hygiène et de distanciation développées depuis mars , la limitation du nombre de visiteurs ainsi que la résignation consécutive aux ouvertures et aux événements plus importants ont prouvé son efficacité.

L’île aux musées, à Berlin

«Il est incompréhensible pour nous pourquoi les marchés des matériaux de construction, des concessionnaires automobiles et autres magasins resteront ouverts, mais les musées, qui ont une superficie similaire ou plus grande pour le transport en commun selon les règles établies contre le coronavirus, ils doivent rester fermés », ont-ils souligné.

Le gouvernement autrichien a également annoncé un nouveau verrouillage plus modéré, à partir de mardi prochain, pour un mois, comme la fermeture d’hôtels et de restaurants et de musées.

Contrairement à ce qui se passe dans la région, en Argentine et fondamentalement dans la ville de Buenos Aires depuis la semaine dernière des espaces tels que le Musée d’Art Moderne, les Beaux-Arts, la Malba, la Fondation Proa, le Musée de l’Immigration et le La Fondation Andreani a commencé à rouvrir ses portes après la fermeture en raison de la pandémie, avec des mesures d’hygiène strictes, des visites limitées, des propositions extérieures alternatives, la réservation des quarts de travail et des heures limitées.

