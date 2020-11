Le ministère de l’Administration publique avait désactivé Nexos pendant deux ans (Photo: Sháshenka Gutiérrez / .)

La Revue Lien eu ce mardi une suspension provisoire des sanctions que le gouvernement fédéral, dirigé par Andrés Manuel López Obrador, J’avais imposé fin août, qui comprenait un amende économique et exclusion de deux ans conclure des contrats avec des entités publiques.

le Cour fédérale de justice administrative notifiée Lien, Sociedad Ciencia y Literatura SA de CV que avait admis l’incident de mesures conservatoires demandé par l’entreprise. “Il s’agit d’une suspension provisoire des sanctions imposées par le ministère de l’Administration publique en août dernier”, précise l’éditorial.

«Le nom commercial Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura, soutient l’activité du Nexos Magazine et des Ediciones Cal y Arena», explique le magazine. “La suspension des sanctions lui permet à nouveau de conclure des contrats avec des agences qui utilisent des ressources fédérales”Ils ont ajouté.

Quelques heures après que la mesure de précaution a été rendue publique, la Fonction publique a annoncé qu’elle défendrait en justice les sanctions imposées dans un premier temps. “Ce n’est qu’une mesure de précaution qui ne détermine pas la légalité de la résolution», Ont-ils souligné dans un communiqué.

Nexos a obtenu deux suspensions provisoires ce mardi (Photo: Capture d’écran de la Cour administrative fédérale de justice)

En outre, Ils ont également obtenu une suspension provisoire pour éviter de payer l’amende de près d’un million de pesos imposé par le Secrétaire à la fonction publique, la même dépendance qui a désactivé Nexos il y a quelques mois.

“Conformément à l’octroi de ces mesures conservatoires, le ministère de la Fonction publique doit retirer Lien depuis le portail de votre fournisseur désactivé», A conclu mardi la déclaration de l’éditeur.

Et c’est que, le 20 août, la fonction publique a disqualifié la maison d’édition du magazine Lien pendant deux ans et lui a infligé une amende de 999440 pesos, environ 45 326 $, pour de prétendues «fausses informations» lors de l’attribution d’un contrat en 2018, selon l’agence.

La sanction et l’amende découlaient d’un “enquête approfondie suite à une plainte émanant de l’IMSS (Instituto Mexicano del Seguro Social) », a déclaré dans un communiqué le secrétariat dirigé par Irma Eréndira Sandoval.

L’écrivain Héctor Aguilar Camín est le directeur de Nexos et l’un des plus critiques du président López Obrador (Photo: Cuartoscuro)

La fonction publique accusée la société d’édition du magazine de fournir de fausses informations pour obtenir un contrat d’attribution directe dans la campagne institutionnelle de l’IMSS pour promouvoir la santé publique du pays appelée «Chécate-mídete-muévete».

La maison d’édition Nexos, Sociedad, Ciencia y Literatura SA de CV «a violé la loi sur les acquisitions, les baux et les services du secteur public en soumission de fausses informations dans une attribution directe d’IMMS en 2018», Ont affirmé les autorités.

En réponse, le magazine Nexos a publié une déclaration dans laquelle a nié les accusations en déclarant qu’il avait rempli le contrat de publier une seule page pour 74000 pesos. La publication de 42 ans a affirmé que l’action du gouvernement “est symptomatique de l’atmosphère d’hostilité contre les médias critiques”, et “un signe de plus de l’intolérance officielle de la critique” et de la liberté d’expression.

La maison d’édition qui soutient le magazine a nié les accusations de fonction publique (Photo: Spécial)

«Les deux sanctions sont clairement disproportionnées. Nous nous défendrons par les canaux correspondants. Il convient de préciser que depuis 2018, Lien ne reçoit pas de publicité fédérale officielle. Il est inquiétant que le gouvernement exprime maintenant son veto explicite et stigmatise le magazine », indique le communiqué.

Mais en défendant son “strict respect de la norme” et en respectant le mandat de ne pas autoriser les actes de corruption, La fonction publique désapprouve “les comportements qui sont non seulement en violation de la légalité, mais aussi de l’éthique en fournissant des informations apocryphe ou fallacieux pour obtenir un marché public ».

L’agence a confirmé sa conviction que «Œuvre pour éradiquer le gaspillage et les abus du passé» sous le slogan «rien, personne, au-dessus de la loi». L’institution, qui surveille et supervise les actions des fonctionnaires et des institutions fédérales, a insisté sur le fait que l’intégrité est une obligation des fonctionnaires «mais aussi une responsabilité du secteur des entreprises».

PLUS SUR CE SUJET

SFP a disqualifié le magazine Nexos pendant deux ans pour avoir présenté de fausses informations lors de l’embauche de l’IMSS

Le gouvernement mexicain désactive le magazine Nexos pour “fausses informations” en 2018

“Je comprends sa colère, le portefeuille est là où ça fait le plus mal”: López Obrador a répondu aux insultes d’Héctor Aguilar Camín