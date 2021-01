Jack Ma, co-fondateur d’Alibaba et Ant, est réapparu après des mois hors de la vue du public, mettant ainsi fin à la spéculation sur le sort du milliardaire qui traite avec le régime chinois et le contrôle qu’il applique à son empire Internet.

Le magnat le plus connu de Chine s’est adressé à des dizaines d’enseignants lors d’une conférence en ligne mercredi, dans le cadre d’un événement annuel qu’il organise pour reconnaître les réalisations des éducateurs ruraux. Son apparition, rapportée pour la première fois sur un blog local, a été confirmée par des personnes proches du dossier.

La résurgence de Ma peut aider à mettre fin aux rumeurs persistantes sur son sort alors que Pékin mène des enquêtes sur les géants de la technologie Ant Group Co.et Alibaba Group Holding Ltd.En outre, il a ordonné un examen de Ant et lancé une enquête antitrust sur Alibaba, le tout en une période de jours.

L’assaut contre l’empire corporatif de Ma encapsule une campagne plus large visant à freiner une génération de géants chinois de la technologie que Pékin considère désormais comme exerçant trop de contrôle sur la deuxième économie mondiale.. La vague d’actions contre ses sociétés sœurs a révélé comment la Chine attaque les entreprises technologiques, qu’elle perçoit désormais comme une menace pour la stabilité politique et financière du géant asiatique.

Ces dernières années, certaines des personnalités les plus connues de Chine ont “disparu” après avoir commis des crimes ou eu des différends avec les autorités pour réapparaître des mois plus tard, comme c’est le cas de la populaire actrice Fan Bingbing., dont on ne savait rien depuis plusieurs mois en 2018 après une affaire d’évasion fiscale.

Magnat chinois, fondateur du groupe d’entreprises Alibaba, Jack Ma

Cependant, Ma semble essayer de ne plus causer de remous à la main lourde et menaçante de Pékin, qui a forcé en novembre la suspension de l’introduction en bourse de la fintech de Ma (“ fintech ”), Ant Group, qui devait être le la plus grande opération de ce type dans l’histoire.

Quoi qu’il en soit, Ma, une personnalité publique qui n’hésite pas à utiliser des caméras ou des microphones – elle a enregistré son propre film de kung-fu et est apparue sur scène en imitant Michael Jackson lors d’un événement d’entreprise -, n’a pas voulu sortir des rumeurs, ni Alibaba ni Un officielt.

Ce que les deux firmes ont fait, c’est de publier plusieurs déclarations dans lesquelles elles s’assurent que leurs opérations restent normales et qu’elles collaboreront avec les autorités.

Il faut se rappeler que Ma a quitté la présidence d’Alibaba en 2019 -20 ans après sa fondation – et qu’il n’occupe aucun poste de direction chez Ant, bien qu’il en soit actionnaire majoritaire.

Pendant ce temps, sur les réseaux sociaux chinois tels que le populaire Weibo, équivalent à Twitter, sa vaste légion d’adeptes demande à l’entrepreneur, populairement connu sous le nom de «Professeur Ma» pour son expérience professionnelle dans l’enseignement de l’anglais, de lui donner une idée de sa localisation, tandis que ses détracteurs le qualifient de «capitaliste» sans scrupules et assurent «qu’il sera puni».

Et dans le moteur de recherche Baidu – équivalent à Google – les prédictions lors de l’écriture de Ma Yun (son nom en chinois) passent par “Jack Ma est parti en exil»,« Jack Ma condamné à la prison »ou« Jack Ma, disparu », ce qui montre que la spéculation persiste parmi les citoyens du pays asiatique.

Alibaba à Pékin, Chine. REUTERS / Thomas Peter / fichier photo

Juste avant l’échec de l’introduction en bourse d’Ant, Ma a soulevé beaucoup de controverses en Chine en prononçant un discours dans lequel il a sévèrement critiqué la stratégie chinoise de minimisation des risques dans le secteur financier, s’assurer que «l’innovation est toujours accompagnée de risques» et que «le plus grand risque est lorsque vous essayez de minimiser le risque à zéro».

L’homme le plus riche de Chine, qui est également membre du Parti communiste (PCC), a alors réservé quelques balles contre les banques traditionnelles, qui, selon lui, sont gérées comme des «prêteurs sur gages» pour défendre le besoin de canaux de financement alternatifs comme ceux proposés par Ant via sa plateforme Alipay.

Des jours après, Les régulateurs chinois ont appelé les dirigeants de Ma et Ant à un chapitre et ont publié une nouvelle réglementation beaucoup plus restrictive pour la “ fintech‘, quelque chose qui a conduit certains experts à spéculer que l’homme d’affaires connaissait déjà le contenu de ce nouveau règlement et essayait de forcer une renégociation de ses termes par la critique publique, ce qui n’est pas excessivement courant chez une personnalité aussi prestigieuse en Chine .

Au cours des dernières semaines, tant la presse d’État que les hauts fonctionnaires des organismes de régulation ont critiqué ces canaux de financement, assurant que l’innovation financière est une «épée à double tranchant» et que certaines entreprises du secteur, sans viser directement Ant , opèrent «en violation des réglementations sous la bannière de l’innovation, entraînant d’énormes risques financiers et sociaux».

Avant l’assaut de Pékin, Ant a décidé d’abaisser les limites de crédit pour les jeunes utilisateurs de son service de carte virtuelle Huabei et Ma, selon le journal américain The Wall Street Journal, et aurait proposé aux autorités de prendre le contrôle de l’une des plates-formes de l’entreprise “tant que le pays en a besoin”.

Avec des informations de Bloomberg

