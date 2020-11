L’écrivain argentin Ariel Magnus. . / Leonardo Muñoz / Archives

Barcelone (Espagne), 8 novembre . .- L’écrivain argentin Ariel Magnus incarne le nazi Adolf Eichmann dans “The Unfortunate”, le premier roman sur l’ancien “architecte de l’Holocauste”, dit l’auteur, qui reconstruit ses dernières années dans son refuge en Argentine.

L’idée du livre, explique Magnus dans une interview avec ., est venue de parler avec son agent de “ce qu’aurait été la vie d’Eichmann en Argentine” et il lui est immédiatement venu à l’esprit de le raconter dans un roman.

Dans l’enquête, il a lu tout ce qu’écrivait Eichmann et aussi de nombreux livres d’essais sur lui, “des lectures pas très agréables, mais fondamentales pour entrer dans la peau du personnage et à partir de là pour pouvoir raconter l’histoire de son point de vue”.

Magnus admet qu’il semblait impossible de pouvoir apporter quelque chose de nouveau sur Eichmann, mais “personne n’avait écrit un roman sur ce sujet, et le roman fait ce qu’aucun essai ne peut faire, adopte le point de vue d’Eichmann”.

A partir de ce moment, ajoute l’auteur, tout est nouveau, y compris ce que l’on sait des autres livres, puisque “on les regarde, et on les explique, du point de vue opposé, bien que les faits soient les mêmes.” Un autre “rebondissement. radical “dans le cas raconté est que” l’histoire héroïque écrite par le Mossad se transforme en histoire tragique des kidnappés.

Le roman décrit la communauté nazie en Argentine, qui avait des personnages assez sombres, avec qui Eichmann était en relation; et cela montre aussi comment Wim Sassen, l’agitateur hollandais, le convainc de lui donner une interview, comme pour servir de base à l’écriture d’un livre avec sa vision de l’histoire.

Ces entretiens qu’Eichmann a finalement accordés, curieusement à quelques mètres de la maison où Magnus est né, sont essentiels pour comprendre la vraie pensée du leader nazi, qui n’était pas celle qu’il montra à Jérusalem.

Après qu’Eichmann ait tenté de l’expliquer à partir de l’histoire, de l’essai, de la psychologie et de certains autres genres, la fiction dans sa variante “basée sur des événements réels” permet le point de vue attrayant de “pénétrer dans la peau d’un criminel” et “encore plus s’il s’agit d’un criminel ambigu comme Eichmann, qui a beaucoup raisonné sur ses crimes”.

Magnus va encore plus loin lorsqu’il affirme que cette introspection lui a permis quelque chose d’assez inédit, «voir le péronisme du point de vue d’un nazi: il a été gêné par l’ambiguïté de Perón lorsqu’il a permis aux juifs d’entrer (ou disons qu’il les a légalisés après avoir interdit l’entrée), mais en même temps il était fasciné par le phénomène de masse que représentait le péronisme, mais avec une femme bien en avance “.

“Le malheureux” (Seix Barral) commence, en fait, le jour où Evita est surveillée, le jour même où la femme d’Eichmann est arrivée avec ses enfants pour le rencontrer.

Le cercle dans lequel Eichmann évoluait rêvait d’un quatrième Reich, «même gouverné depuis l’exil argentin», et cette chimère le conduisit à relâcher sa discrétion et à exposer ouvertement ses idées.

En tant que petit-fils des victimes du nazisme, Ariel Magnus a vu la nécessité d’inclure un épilogue situé aujourd’hui, dans lequel il révèle son histoire personnelle: «J’ai ressenti le besoin de l’ajouter pour que l’histoire ne se termine pas en 1960 et aussi de m’éloigner du narrateur J’avais construit pour le dire. “

C’était aussi, ajoute-t-il, une manière de nettoyer «l’air vicié» du roman avec «la présence lumineuse» de la mémoire de sa grand-mère, dont la déportation à Auschwitz a été décidée dans les bureaux d’Eichmann. “Il est mort à 56 ans et elle à 93 ans et cela devait être célébré dans le livre lui-même.”

Dans le roman, le petit regret d’Eichmann se manifeste, mais une partie du défi «d’humaniser le monstre» est de «comprendre cet être méprisable et ainsi éviter la facilité de le considérer comme inhumain».

Dans l’épilogue, Magnus fait allusion au monde germanique en Argentine aujourd’hui et l’histoire d’Eichmann fait partie d’une histoire plus vaste, celle de l’émigration allemande vers l’Argentine, qui “s’écrit encore aujourd’hui à travers les enfants et petits-enfants”.

A propos du titre, l’écrivain explique qu’il est “ironique”, basé sur un livre inédit d’Eichmann en espagnol, dans lequel “Eichmann dit que le fonctionnaire peut être un bon gouvernement ou un mauvais gouvernement et qu’il a eu la malchance de pour en avoir un mauvais. “

“Je pense que cette citation résume parfaitement le cynisme de ce personnage et est un bon point d’appui pour l’aborder avec le dégoût dû”, ajoute-t-il.

José Oliva