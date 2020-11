Un bénévole livre des sacs de nourriture de Thanksgiving devant la mairie de Miami, Floride (USA), aujourd’hui 20 novembre 2020. . / Cristobal Herrera-Ulashkevich

Miami, 20 novembre . .- Le maire de Miami (USA), Francis Suárez, et la légende du basket américain Earvin “Magic” Johnson ont distribué de la nourriture gratuite ce vendredi pour la célébration de Thanksgiving, qui Il aura lieu le 26 novembre.

La distribution de nourriture a eu lieu à proximité du bâtiment du maire, Miami City Hall, où de longues files de voitures ont attendu leur tour pour ramasser des sacs de nourriture avec du poulet, du lait, du pain, des fruits et d’autres produits.

En raison de l’incidence élevée du covid-19 dans l’état de Floride, cette année, la livraison de nourriture n’a été effectuée qu’aux conducteurs dans leur véhicule.

La distribution a également eu lieu dans d’autres parties de la ville susmentionnée, ainsi que dans diverses zones du comté de Miami-Dade et des villes de Floride.

Les mesures de précaution étaient extrêmes avec l’utilisation obligatoire de masques et de petites tentes où les volontaires assuraient le service de livraison de nourriture à ceux qui y venaient en voiture.

La Floride, comme le reste du pays, connaît une augmentation des cas quotidiens, 9 085 hier, jeudi, pour un total de plus de 920 000 enregistrés, dont 18 030 ont été mortels.

Les États-Unis ont atteint jeudi 11698661 cas confirmés du coronavirus SRAS-CoV-2 et 252419 décès dus à la maladie covid-19, selon le décompte indépendant de l’Université Johns Hopkins.